EN VIDEO: Venezolano completó el maratón de Nueva York con prótesis en cada pierna, así fue la emotiva llegada

El venezolano Juan Pablo Dos Santos protagonizó uno de los momentos más emotivos del maratón de Nueva York luego de lograr completar la exigente competencia en la última posición con un tiempo de 15 horas y 21 minutos, a las 12:34 de la madrugada.

El corredor venezolano que participó con prótesis en las dos piernas, mantuvo un paso lento pero constante durante la difícil trayectoria del maratón. A pesar de que toda la ruta significó un gran reto y esfuerzo físico, todo se vio recompensando en los últimos metros cuando cientos de personas se reunieron a su alrededor para apoyarlo en sus últimos pasos hacia la línea de meta.