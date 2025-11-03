Deportes

EN VIDEO: Venezolano completó el maratón de Nueva York con prótesis en cada pierna, así fue la emotiva llegada

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
venezolano

El venezolano Juan Pablo Dos Santos protagonizó uno de los momentos más emotivos del maratón de Nueva York luego de lograr completar la exigente competencia en la última posición con un tiempo de 15 horas y 21 minutos, a las 12:34 de la madrugada.

El corredor venezolano que participó con prótesis en las dos piernas, mantuvo un paso lento pero constante durante la difícil trayectoria del maratón. A pesar de que toda la ruta significó un gran reto y esfuerzo físico, todo se vio recompensando en los últimos metros cuando cientos de personas se reunieron a su alrededor para apoyarlo en sus últimos pasos hacia la línea de meta.

Leer Más

Acuña Jr
Ronald Acuña Jr volvió a hacer historia: Este es el nuevo récord que rompió en las Grandes Ligas
¿Tienes un bebé en EEUU? Así puedes acceder al bono de 1.800 dólares
LeBron James hizo historia en la NBA: ¿Está pensando en retirarse?

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El nuevo dardo de Trump cuando le preguntaron sobre Maduro y la situación en Venezuela
EEUU
Dólar oficial arrancó noviembre en alza: Así se cotizó este 3Nov
Venezuela
VIRAL: Se casó y terminó en el hospital luego de que les arrojaron la tradicional lluvia de arroz
Tendencias