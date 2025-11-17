Tiburones de La Guaira despidieron a Gregorio Petit: ¿Quién será el nuevo mánager?

Los Tiburones de La Guaira despidieron a Gregorio Petit como mánager del equipo tras los resultados que han tenido durante la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

«La organización informa que Gregorio Petit no continuará como mánager del equipo», dice el comunicado publicado en redes.

En ese sentido, la directiva del equipo le agradeció a Petit «por la labor iniciada y le deseamos el mayor de los éxitos en su camino en el béisbol profesional».

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO MÁNAGER DE LOS TIBURONES DE LA GUAIRA?

Ante esta situación, la organización designó a Marco Davalillo como el nuevo mánager de la temporada 2025-2026.

«Davalillo es un hombre de mucha experiencia en el circuito», acotó el equipo.

En ese orden de ideas, recordó que Davalillo ha dirigido a cuatro equipos distintos en la Liga y estuvo al mando de Tiburones en el subcampeonato de la zafra 2011-2012.

Tras la derrota del domingo contra Caribes de Anzoátegui, los escualos empeoraron su récord a 11-15, por lo que bajaron hasta el último lugar de la tabla de clasificación junto a los Navegantes del Magallanes.