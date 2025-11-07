Deportes

Magallanes anunció el nombre del nuevo mánager tras el despido de Eduardo Pérez

Los Navegantes del Magallanes anunciaron el regreso de Yadier Molina como mánager del equipo para el resto de la temporada 2025-2026.

A través de un comunicado, ‘La Nave’ indicó que Molina se unirá al equipo la próxima semana. Sin embargo, mientras tanto, Mario Lissón será el interino.

Esta es la segunda experiencia del puertorriqueño, de 43 años de edad, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Vale recordar que él dirigió al Magallanes en la temporada 2022-2023.

«Yo soy un campeón. Mi objetivo siempre será ganar el título, y en la primera oportunidad no pude hacerlo, pero ahora tengo un segundo chance. Quiero volver a probarme», señaló Yadier Molina.

SU REGRESO A MAGALLANES

Destacó que la posibilidad de regresar al equipo venezolano se fue dando en los últimos dos o tres días.

«Esta vez se dio en una circunstancia que no hubiese deseado. Tengo mucho respeto por Eduardo Pérez, les aseguro que hizo todo lo posible por ganar juegos. Pero en el béisbol ocurren muchas difíciles de comprender», acotó.

Aunque agradeció la oportunidad que Magallanes le está dando y aseguró que está preparado para este rol.

«Soy más maduro. La experiencia se gana en el terreno. Yo estoy muy agradecido con el Magallanes, porque acá me dieron mi primera oportunidad y, desde entonces, quedé con este equipo en el corazón. Uno aprende, recibiendo golpes e insultos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Estoy preparado», dijo Yadier Molina.

 

