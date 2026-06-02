VIRAL: Influencer venezolano le regaló camisa de la Vinotinto a Tim Payne, la sensación del Mundial

Un influencer venezolano conocido como Ani la Leyenda logró hacerle llegar una camisa de la Vinotinto al jugador viral del Mundial, el neozelandés Tim Payne y documentó la travesía que tuvo que vivir.

«Hoy le vamos a dar esta camisa de Venezuela a la gran estrella del Mundial, el señor Tim Payne. Estaba viendo las fotos del entrenamiento y me doy cuenta de que reconocemos esa cancha. Yo sé cuál es esa cancha en la que están, entonces dije: ‘Bueno, vamos con todo, ¿Qué podemos perder? Vamos a ver qué pasa'», dijo en un video subido en sus redes sociales.

«La cosa fue que en verdad llegamos a la práctica. Estábamos ahí en el entrenamiento, pero yo era literalmente la única persona que no era de Nueva Zelanda que estaba allí», agregó.

En ese momento, comenzaron los obstáculos para lograr su cometido. «Era obvio que yo no podía estar ahí, ya veía a los de seguridad venir por mí».

Al cabo de unos segundos aparecieron trabajadores de seguridad de la propia selección, que le dieron la peor noticia: «Es un entrenamiento cerrado. No debe haber nadie acá, ese es el problema. ¿Cuál es el regalo?» .

LEA TAMBIÉN: PSG HACE HISTORIA AL CONSEGUIR SU SEGUNDA CHAMPIONS SEGUIDA TRAS VENCER EN PENALES AL ARSENAL

Ante esto, el venezolano no se rindió e intentó negociar. «Es una camisa, te la puedo mostrar».

Ambos conversaron durante un rato a pesar de lo incómodo del momento. «Aunque básicamente me estaban botando, tengo que decir que fueron las personas más amables de este mundo».

Para finalizar, y sin tener muchas opciones el influencer aceptó la opción que le dieron. «Créanme que negocié bastante, pero la solución que me dieron fue que ellos le dieran la camisa a él».

«Yo dije ‘bueno, dale pues, ya estoy acá, vamos con todo'», concluyó.

Hasta ahora Payne no ha subido ninguna foto en redes sociales con la camisa de la Vinotinto, ni se ha pronunciado sobre este episodio. Sin embargo, el video del venezolano se ha viralizado en redes.