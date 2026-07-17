Ronald Acuña Jr. sorprendió a niño que se viralizó en La Guaira tras pedir reconstrucción del quiosco de su mamá, así fue su reacción

En medio de toda la tragedia que se está viviendo, el campeón del mundo, Ronald Acuña Jr. sorprendió a Dylan, un niño de La Guaira que sigue sus pasos y sueña con reconstruir el quiosco de su mamá.

El caso de Dylan empezó a ganar notoriedad cuando subió un video llorando por los daños que sufrió el quiosco donde se gana la vida su mamá. «Yo quiero reunir con ella, poco a poco y montarle para que tenga su emprendimiento», decía.

El clip llegó hasta el influencer Manuel Nuñez, quien rápidamente hizo todo lo posible para contactar a Acuña Jr. y que Dylan conociera a su ídolo. Posteriormente se dirigió a casa del niño para darle su sorpresa.

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«Hola Dylan te habla Ronald Acuña Jr. vi tu video, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Espero que toda tu familia se encuentre bien. De verdad que es un momento bien difícil el que estamos pasando. Mi equipo se va a poner en comunicación contigo para poder llegar a tu casa y espero conocerte pronto en Venezuela», dijo el pelotero a través de un video.

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Tras esta sorpresa Dylan comentó que sueña con llegar a las Grandes Ligas.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí y para finalizar le hizo llegar $5.000 dólares para que puedan reconstruir el quiosco.