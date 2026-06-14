«No se permiten preguntas en español»: La polémica surgida durante las ruedas de prensa de las selecciones

Las ruedas de prensa del Mundial 2026 han generado un intenso debate, debido a que algunos periodistas denunciaron dificultades para formular preguntas en español durante comparecencias oficiales de las distintas selecciones.

Se han difundido videos a través de las redes sociales donde les dicen a los reporteros que no hagan preguntas en español, a pesar de que es el idioma oficial de uno de los anfitriones de la justa deportiva.

Esta situación ha provocado numerosas reacciones debido a la relevancia internacional del torneo y a la presencia de México como uno de los países anfitriones.

Uno de los episodios más polémicos y comentados tuvo lugar antes del encuentro entre Brasil y Marruecos. Durante la conferencia, un periodista mexicano intentó dirigirse en español al defensa marroquí Achraf Hakimi.

Se trata de un lateral marroquí nacido en España e integrante del Real Madrid, por lo que lógicamente entiende y habla perfectamente este idioma.

No obstante, uno de los responsables de comunicación recordó que las preguntas debían realizarse únicamente en los idiomas contemplados por el sistema de traducción habilitado para ese acto. Y resulta que allí no se ha incluido el español.

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En el video se puede ver que Hakimi mostró su disposición a responder, la organización insistió en seguir el protocolo establecido. Esto, para garantizar que todos los asistentes pudieran comprender tanto las preguntas como las respuestas mediante los servicios de interpretación disponibles, según reseña El Heraldo.

Otra situación parecida se produjo con Vinícius Júnior, quien incluso animó a un periodista español a intervenir en castellano. Pero, finalmente la consulta se realizó en inglés.

¿QUÉ DICE LA FIFA?

Ante la crítica desatada, la FIFA respondió que cada rueda de prensa cuenta con traducción para los idiomas solicitados por las selecciones participantes. Sin embargo, ratificó que el español no estaba incluido en algunos de esos encuentros por razones logísticas.

La respuesta no satisface a los profesionales de la comunicación, quienes consideran que no es lógico en un campeonato seguido por millones de hispanohablantes.