Brasil rescató un empate en su debut ante una aguerrida Marruecos

(EFE).- Brasil no está en el grupo de las favoritas en el Mundial 2026 y este sábado lo demostró con un empate ante una Marruecos muy seria (1-1) que solo salvó un fogonazo de Vinícus Júnior en el partido que abrió la disputa del Grupo C.

Estreno gris para Carlo Ancelotti como técnico en una Copa del Mundo y comienzo prometedor de la Marruecos de Mohamed Ouahbi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Parece que las semifinales de Catar 2022 no fueron casualidad.

Ismael Saibari sorprendió a la Canarinha tras aprovechar un pase magistral de Brahim Díaz en el 21 y Vinícius, hasta entonces desaparecido, dejó todo igual once minutos después.

Ancelotti se estrenó con tres sorpresas en el once. Las primeras en los laterales. Danilo y Alex Sandro, ambos muy cuestionados en el Flamengo, partían como favoritos y se quedaron finalmente en el banquillo. Douglas Santos y Roger Ibáñez fueron los elegidos.

La tercera en el ataque. Igor Thiago, goleador revelación de la Premier League de la mano del Brentford, le quitó el puesto a Matheus Cunha. La fuerza y el músculo por delante.

Por si había alguna duda, Neymar, lesionado en el gemelo desde mediados de mayo, miró el partido desde la caseta. Desde la grada lo vieron la leyenda de la NFL Tom Brady y excampeones como Zidane, Bebeto, Cafú y Dunga. Todo muy VIP.

Marruecos planteó como antídoto un centro del campo poblado, con cinco hombres. Fue una jugada maestra porque cortocircuitó a Brasil durante la primera media hora.

El Khannouss y Mazraoui encontraron una autopista por el perfil de Ibáñez, desbordado a tiempo completo. Ounahi y Brahim recibían solos en la frontal ante una zaga rival pasiva y errática. Hakimi galopaba en campo contrario como si nada. La desconvocatoria de última hora de Ez Abde por lesión ni se notó.

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Los de Ancelotti no salían del hoyo. Casemiro y Paquetá, además, concedieron varios regalos en la salida del balón. Solo Vini se asomó en ataque.

Y en medio de ese letargo, Brahim filtró, entre tres brasileños, un pase magistral al espacio para Saibari. Gabriel Magalhães no acertó a despejar, Marquinhos no llegó y el mediapunta del PSV Eindhoven definió por alto ante la salida de Alisson.

Un mazazo para la pentacampeona del mundo. Los Leones del Atlas siguieron empujando, con Hakimi por la derecha y Brahim dejando un pase de espuela maravilloso para Saibari dentro del área.

El partido enfilaba el descanso y, de la nada, apareció Vinícius con un truco de magia. El 7 recortó a El Aynaoui y se sacó un derechazo, con rabia, al palo largo imposible para Bono.

Primer tiro a puerta y gol. Del mazazo al alivio.

Brasil mejoró. Se sacó un peso de encima y empezó a hilvanar con más tranquilidad. En una de esas, Paquetá casi marca el gol de la semana con una medio chilena.

Con todo, Ancelotti no se quedó nada satisfecho y al descanso metió dos cambios. Ibáñez y Casemiro, ambos con amarilla, fuera; y Danilo y Fabinho, dentro.

Para suerte de la ‘Seleção’, Marruecos bajó de revoluciones, quizá por el sobresfuerzo de la primera mitad; quizá porque Brasil estaba más suelta. Vinícius lo siguió intentando, pero casi siempre se encontró con dos y hasta tres marcadores.

Así que ‘Carletto’ puso más madera con Luiz Henrique y Matheus Cunha. El campo se empezó a inclinar a favor de los sudamericanos. Raphinha casi remacha un centro de Bruno Guimarães y, tras la pausa de hidratación, el atacante del Barça disparó -sin fuerza- un centro raso de Vinícius.

En los diez minutos de descuento cundió el pánico a perder. Brasil dio un último arreón con otro chut flojo de Danilo Santos. La última fue, sin embargo, para los africanos con un disparo envenenado desde la frontal de El Aynaoui y un mal rechace de Alisson que casi caza Amaimouni.

Al final, reparto de puntos. Próxima parada para Brasil, Haití. Marruecos se medirá a Escocia.

– Ficha técnica:

1. Brasil: Alisson; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Roger Ibáñez (Danilo, m.46); Casemiro (m.46 Fabinho), Bruno Guimarães (Danilo Santos, m.80), Lucas Paquetá (Luiz Henrique, m.61); Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago (m.61 Matheus Cunha).

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

1. Marruecos: Yassine Bounou ‘Bono’; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Salah Eddine, m.80); Azzedine Ounahi (El Mourabet, m.65), Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss (Amaimouni, m.80), Ismael Saibari (Rahimi, m.89); y Brahim Díaz (Talbi, m.65).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 0-1, m.21: Saibari; 1-1, m.32: Vinícius.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los brasileños Casemiro (m.37) e Ibáñez (m.43).

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, jugado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante 80.663 espectadores. EFE