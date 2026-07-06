Marlins de Miami instaló centro de acopio en su estadio para ayudar a Venezuela tras terremotos

La alcaldía de Miami, el condado de Miami-Dade y los Miami Marlins abrieron este lunes, 6 de julio, un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos de Venezuela en el estadio LoanDepot Park, sede del equipo de béisbol.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el punto de recogida abrirá durante ocho horas diarias y funcionará al menos una semana, un plazo que podrá prolongarse otros siete días si la necesidad persiste.

Durante una rueda de prensa en el estadio, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, pidió una ayuda sostenida y advirtió de que la reconstrucción del país llevará años.

«Este desastre no fue de un solo día; no basta con limpiar una semana. El trabajo de levantar al pueblo de Venezuela y reparar sus comunidades va a durar años», subrayó.

Higgins relató que los bomberos que regresaron describieron lo que vieron como «mil tsunamis» y añadió que un equipo de búsqueda y rescate de la ciudad viajó la semana pasada al país, donde ayudó a salvar la vida de un hombre atrapado.

«Aunque ya hemos enviado muchas cosas a Venezuela, siguen teniendo necesidades; necesitan más, necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo», afirmó el comisionado (concejal) Rolando Escalona, quien impulsó la idea.

A QUIENES NECESITAN LA AYUDA

Tanto Higgins como Escalona aseguraron que trabajan con el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras organizaciones para que la ayuda no se desvíe y llegue a quienes la necesitan.

La alcaldesa Higgins sostuvo que en Venezuela hay «un régimen en el que no podemos confiar».

La comisionada (concejal) del condado de Miami-Dade Vicki L. López, que representa al Distrito 5, recordó que en el área metropolitana de Miami vive una numerosa comunidad venezolana y llamó a los residentes a implicarse. «No hay nada más importante que estar ahí para tus hermanos y hermanas», afirmó.

La presidenta de los Miami Marlins, Caroline O’Connor, expresó a la prensa que el club pone sus instalaciones a disposición de la campaña y que también recogerá donaciones en los accesos del estadio durante los partidos de esta semana.

«Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela y con todas las personas de nuestra comunidad que están sufriendo», manifestó.

Desde el comienzo de la tragedia la comunidad venezolana de Florida, la mayor del exilio en Estados Unidos, movilizó ayuda a través de decenas de organizaciones.

10 juegos en San Luis, Colorado y Sacramento. Los #Marlins ganaron 7 de esos y tienen récord de 49-42, su mejor marca desde 2023. Vendrán a Miami para enfrentar a Seattle y Cleveland antes de la pausa del Juego de Estrellas. Recuerden que pueden ir al estadio y apoyar a los… pic.twitter.com/IMWcn1O88G — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) July 6, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 6 de julio. A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.535.

Precisó que un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta ahora. Mientras que la cifra de heridos incrementó hasta los 16.740. Sin embargo, no hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones o dónde están internados. Además, 25.016 pacientes son atendidos.

Rodríguez también afirmó que se atendió a 86.764 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que 17.854 personas se quedaron sin vivienda. Y, por último, indicó que se instalaron 82 campamentos transitorios.{

Con información de EFE