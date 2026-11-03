La polémica que se armó entre Maikel García y los Tiburones de La Guaira: ¿No lo quieren dejar jugar en la LVBP?

El campeón del mundo venezolano, Maikel García, denunció que Tiburones de La Guaira no lo quieren dejar jugar en la LVBP pero también le estarían prohibiendo que se una a otro equipo.

«Yo pedí el cambio y no me lo dieron. Yo quisiera que exista una asociación de peloteros acá en Venezuela. Tú no puedes ser tan lacra de decirme que no te vamos a cambiar y no te vamos a dar permiso de jugar a otro lado y tú perteneces a nosotros», comentó.

Maikel García sobre Tiburones de La Guaira: «Yo pedí el cambio y no me lo dieron. Yo quisiera que exista una asociación de peloteros acá en Venezuela. Tu no puedes ser tan lacra de decirme que no te vamos a cambiar y no te vamos a dar permiso de jugar a otro lado». — ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) November 2, 2026

«Este año solo jugué 80 juegos y yo necesito jugar para recuperar lo que perdí y ya no puedo jugar con ellos porque esa relación está rota. Ellos no me van a soltar y yo no puedo hacer nada porque no hay una asociación de peloteros. ¿Y sabes la cantidad de jugadores de Grandes Ligas que tienen problemas también internos y no juegan por eso? Hay muchos, pero les dicen que no los van a cambiar y así se quedan y no juegan nunca», añadió García.

🚨 | Maikel García explica que quería jugar con los Tiburones de La Guaira en honor a las víctimas del terremoto: “Yo iba a jugar por las personas que fallecieron de La Guaira, que eran fanáticos de los Tiburones. Si yo llegase a jugar, iba a ser por eso. Pero el clip salió, lo subió Meridiano, Ruperti dijo que yo era un mojoneado”. — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 2, 2026

Preguntado sobre poder jugar en una liga del Caribe, indicó que el equipo tiene que darle el permiso, por lo que además de no poder jugar en Venezuela tampoco pudiera jugar en otra liga del Caribe.

🚨 | Increíble que Maikel García tenga el permiso de jugar por parte de su equipo en la MLB y que el dueño de Tiburones no le dé la gana de cambiarlo. https://t.co/lEmzKlCEQ3 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 1, 2026

Asimismo, se refirió al incidente por el que Tiburones lo habría apartado de la presente temporada.

«Yo había dicho que iba a jugar. Me iba a calar que la gente dijera que no tenía palabra, no me importaba. Yo dije que iba a jugar después de lo que pasó en el terremoto. Iba a jugar por las personas que fallecieron de La Guaira que eran fanáticos de los Tiburones. Dije en mi stream que si yo llegase a jugar iba a ser por eso. El clip salió, lo subió Meridiano, Ruperti dijo que yo era un mojoneado, pero si yo estoy diciendo que voy a jugar. ¿Por qué tu me dices mojoneado?», concluyó.