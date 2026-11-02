Arepa power: Wilyer Abreu, Gabriel Moreno y Jackson Chourio ganaron el Guante de Oro de 2026

Los peloteros venezolanos volvieron a dejar en alto el nombre de su país en las Grandes Ligas al convertirse en figuras centrales en la entrega de los prestigiosos Guantes de Oro.

Este domingo, 1 de noviembre de 2026, se anunció que Wilyer Abreu, Gabriel Moreno y Jackson Chourio conquistaron el Guante de Oro en sus distintas posiciones en la Liga Americana y la Liga Nacional.

Los ganadores del Guante de Oro en cada liga en 2026.

@RawlingsSports https://t.co/GRnFqg8SYW — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) November 2, 2026

TRES GUANTES DE ORO CON SELLO VENEZOLANO

Wilyer Abreu extendió su dominio en los jardines de Boston al asegurar su tercer galardón consecutivo, consolidándose como uno de los jardineros más seguros de la Liga Americana.

extendió su dominio en los jardines de Boston al asegurar su tercer galardón consecutivo, consolidándose como uno de los jardineros más seguros de la Liga Americana. Gabriel Moreno volvió a la cima entre los receptores de la Liga Nacional con su segundo Guante de Oro, firmando una temporada de ensueño al combinar este premio defensivo con un título de bateo.

volvió a la cima entre los receptores de la Liga Nacional con su segundo Guante de Oro, firmando una temporada de ensueño al combinar este premio defensivo con un título de bateo. Jackson Chourio coronó un año perfecto a sus 22 años; tras alzar el trofeo de la Serie Mundial con Milwaukee, sumó a su vitrina el primer Guante de Oro de su carrera por su impecable trabajo en el jardín izquierdo.

Tres peloteros en momentos distintos de sus carreras, pero unidos por una defensa que este año fue sencillamente insuperable.

El sistema de elección combinó la visión técnica y el análisis estadístico especializado para determinar a los vencedores de cada categoría. Según el informe oficial, «la votación se realizó entre los mánagers y hasta seis coaches de cada equipo, quienes no pueden seleccionar a jugadores de su propio club», proceso que «desde 2013, la votación se combina con un índice defensivo de la Society for American Baseball Research, que representa alrededor del 25% del total».

Por segundo año consecutivo, nueve jugadores conquistaron su primer Guante de oro, y los Diamondbacks y los Medias Rojas empataron con la mayor cantidad de galardonados por equipo, con tres cada uno.