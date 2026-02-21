Imágenes sensible: El espeluznante corte en la cara que sufrió patinadora en plena competencia de los JJOO de Invierno

La patinadora polaca Kamila Sellier protagonizó este viernes un severo accidente durante una carrera y sufrió un corte en la cara en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

Sellier estaba compitiendo en los cuartos de final de los 1.500 metros de patinaje short-track. En el cierre de la carrera, varias competidoras cayeron sobre el hielo y ocurrió el brutal accidente.

En medio de este caos, Sellier sufrió un severo corte en el rostro con la cuchilla del patín de la italiana Arianna Fontana. Los videos dejaron en evidencia la magnitud del impacto, puesto que la polaca comenzó a sangrar de inmediato.

Sellier quedó tendida sobre el hielo y la carrera fue detenida de inmediato. El personal médico ingresó a la pista para atender a la polaca de 25 años, mientras que los voluntarios desplegaron una sábada para bloquear la visibilidad.

ESTADO DE SELLIER

La deportista recibió atención de primeros auxilios y, unos minutos después, fue retirada en camilla. Aunque Sellier estaba con un collarín visiblemente afectada, levantó el pulgar para tranquilizar a la audiencia.

Los reportes preliminares indican que el ojo de Sellier está viendo. Todo parece indicar que la lesión se limitó a un corte desde la mejilla hasta el párpado. Recibió puntos de sutura en el propio estadio y luego fue trasladada a un hospital.

Sellier no fue la única afectada en el accidente. La italiana Fontana también resultó lastimada y recibió atención médica por un golpe en la cadera. Luego participó en la competencia y clasificó a las semifinales.