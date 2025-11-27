¡Histórico! Venezolano Andrés Borregales designado jugador de la semana en NFL

El venezolano Andrés Borregales ha sido designado como jugador de la semana de la National Football League (NFL) de Estados Unidos, tras su destacado papel en la victoria de los New England Patriots ante los Cincinnati Bengals.

Borregales, de 22 años, marcó en la semana 12 cuatro goles de campo, un récord en su carrera profesional. Así pues, el venezolano fue crucial en el triunfo de los Patriots, al anotar 14 de los 26 puntos que consiguió su equipo.

«Los New England Patriots se enorgullecen en anunciar que el novato Andy Borregales ha sido nombrado Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la Conferencia Americana (AFC) por su actuación en la victoria de los Patriots ante Bengals», dijo el equipo.

Durante el encuentro, Borregales anotó los cuatro goles de campo que intentó: primero fue de 41 yardas, el segundo de 45, uno más de 19 yardas y el último de 52 yardas, más dos puntos extras.

Los Patriots reclutaron al caraqueño en el lugar 182 del draft tras un exitoso paso por el fútbol universitario. Aunque sus primeros partidos en NFL dejaron qué desear, Borregales logró redimirse.

«Borregales ha sido un modelo de consistencia desde principios de la temporada, recuperándose de un gol de campo fallado en la Semana 1 y dos puntos extra fallados en la Semana 2. Desde entonces, ha sido casi automático», apuntaron los Patriots.

Desde el equipo aseguran que Borregales «está a la altura», demostrando que «tomaron la decisión correcta» en el draft. «Su aplomo bajo presión lo está convirtiendo rápidamente en un arma confiable para los Patriots y un contribuyente clave para su éxito», afirmaron.

Borregales participó en la pretemporada de los Patriots y, producto de su efectivo, ganó la confianza del entrenador Mike Vrabel. Sin previo aviso, obtuvo el puesto de pateador sobre el experimentado John Parker Romo.