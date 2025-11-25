Anuncian quién será el capitán de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de béisbol de Venezuela se prepara para su participación en el Clásico Mundial de 2026 y confirmó quién será el capitán del equipo: el receptor Salvador Pérez, uno de los principales artilleros.

La Federación Venezolana de Béisbol (FVP) informó en una nota de prensa sobre la selección de Pérez. Luego de que Miguel Cabrera fuera el capitán en los clásicos de 2009, 2013, 2017 y 2023, el receptor tomará el testigo.

«Ahora con Miguel Cabrera como parte del cuerpo técnico de Venezuela para la venidera edición, se debía seleccionar a un nuevo capitán y en esta oportunidad Salvador Pérez es el seleccionado para el puesto», expuso la FVP.

Pérez es una de las principales figuras de la selección venezolana desde el Clásico Mundial de 2013. Sin embargo, será la primera ocasión en que tendrá que hacerse cargo de la «responsabilidad de capitán en sus hombros».

El receptor destacó especialmente en el torneo de 2023, cuando Venezuela cayó eliminada en cuartos de final por Estados Unidos. Una vez concluida la competencia, Pérez fue incluido en el equipo de las estrellas del Clásico Mundial.

TORNEO DE VENEZUELA

Salvador Pérez se encargará de liderar desde el campo a la selección venezolana. Desde el 3 de marzo de 2026, antes del inicio del torneo, Venezuela jugará dos partidos de entrenamiento ante los Astros de Houston y los Nacionales de Washington.

Venezuela, parte del Grupo D tendrá que enfrentar a las selecciones de República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Los partidos se disputarán en Miami entre el 6 y 11 de marzo.