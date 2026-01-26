¡Histórico! Andrés Borregales será el primer venezolano en jugar el Super Bowl, así fue el gol de campo que clasificó a los Patriots

Deportes

Bajo una intensa tormenta de nieve, los New England Patriots superaron este domingo a los Denver Broncos y se clasificaron para el Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero en California.

Y precisamente Andrés Borregales será el primer venezolano en la historia en jugar la gran final de la NFL.

El deportista marcó un gol de campo desde 23 yardas y ayudó a los Patriots a volver a llegar al Super Bowl donde se enfrentarán a Seattle Seahawks.

Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots  que buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado de la historia.

PATRIOTS DESTACAN A ANDRÉS BORREGALES

Los Patriots reclutaron al caraqueño en el lugar 182 del draft tras un exitoso paso por el fútbol universitario. Aunque sus primeros partidos en NFL dejaron qué desear, Borregales logró redimirse.

«Borregales ha sido un modelo de consistencia desde principios de la temporada, recuperándose de un gol de campo fallado en la Semana 1 y dos puntos extra fallados en la Semana 2. Desde entonces, ha sido casi automático», apuntaron los Patriots.

Desde el equipo aseguran que Borregales «está a la altura», demostrando que «tomaron la decisión correcta» en el draft. «Su aplomo bajo presión lo está convirtiendo rápidamente en un arma confiable para los Patriots y un contribuyente clave para su éxito», afirmaron.

Borregales participó en la pretemporada de los Patriots y, producto de su efectivo, ganó la confianza del entrenador Mike Vrabel. Sin previo aviso, obtuvo el puesto de pateador sobre el experimentado John Parker Romo

