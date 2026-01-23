El perrito viral de la NBA: Se robó las miradas al realizar una volcada de 360 grados

Un pequeño perrito se robó todas las miradas y no tardó en hacerse viral debido a la particular forma en la que hizo una clavada durante un show de medio tiempo en un partido jugado en Denver.

El video lo publicó la propia cuenta de la NBA y lo acompaño con la frase: “Scooby with the 360 dunk in Denver!”.

En el clip se puede ver como el perrito uniformado con los colores de los Nuggets de Denver toma la pequeña pelota con su boca mientras camina en dos patas, se dirige hasta la pequeña canasta que le colocaron, para finalizar la jugada con una volcada 360.

El pequeño perrito recibió la ovación del Ball Arena durante el entretiempo del juego de su equipo ante los Lakers de Los Ángeles.

Scooby with the 360 dunk in Denver! pic.twitter.com/zBrbjvkuqs — NBA (@NBA) January 21, 2026

Pese a su ‘show’, los Nuggets cayeron 107-115 ante los Lakers de Los Ángeles en uno de los mejores juegos de la presente temporada. Luka Doncic destrozó a Denver Nuggets con un triple doble de 38 puntos, trece rebotes y diez asistencias.

Doncic firmó el quinto triple doble de su temporada y dirigió la remontada de Lakers en Denver (115-107), donde los angelinos llegaron a tener 16 puntos de desventaja en el tercer período.