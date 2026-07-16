Fútbol venezolano regresa a las canchas tras el doble terremoto, estas son las fechas

El fútbol venezolano, al igual que otros sectores de la vida nacional, se vio paralizado por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. A tres semanas de la tragedia, distintas instancias del deporte rey anunciaron su regreso a las canchas.

Los venezolanos permanecen conmocionados por el doble terremoto, que dejó miles de fallecidos y cientos de edificios afectados. Aunque el mundo del fútbol no ha quedado ajeno al luto, hay competencias pendientes en el cronograma anual.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) afirmó que «retoma gradualmente la agenda deportiva». «Somos conscientes de que el fútbol también representa un espacio de encuentro, esperanza y crecimiento para nuestros niños, jóvenes, futbolistas y toda la familia», apuntó.

«La reactivación progresiva de nuestras actividades no representa l cierre de las acciones de solidaridad (…) Por el contrario, nos permitirá seguir acompañando a nuestras comunidades y continuar aportado desde el deporte», añadió la FVF.

VUELVE EL FÚTBOL PROFESIONAL

Unas horas después del anuncio de la FVF, la Liga Futve, organización que gestiona las primeras dos divisiones del país, confirmó su regreso a las canchas. «Pronto podrás reencontrarte con tu pasión», apuntó.

El Torneo Clausura 2026 de la primera división del fútbol nacional retomará sus actividades el próximo 31 de julio. Por su parte, Temporada 2026 de la Liga Futve 2, por su parte, continuará el 25 de este mismo mes al disputar la tercera vuelta.

«El fútbol profesional no es solo un entretenimiento, también es el sustento de miles de hogares en toda Venezuela, contribuye de manera significativa a la formación integral del talento y activa economías regionales», explicó la Liga Futve.

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El doble terremoto ocurrió el mismo día en que comenzó a disputarse la Copa Venezuela 2026. Aunque se confirmó el regreso del fútbol al país, todavía no hay información oficial sobre el futuro de esta competencia.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.930 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.