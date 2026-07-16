¿Trump asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina? Portavoz de la Casa Blanca filtró la agenda

La Casa Blanca se pronunció este jueves, 16 de julio, sobre la asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la final de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Nueva Jersey entre Argentina y España.

De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el mandatario republicano estará presente en la final del Mundial poniendo fin a meses de expectativa sobre su presencia en el partido decisivo del torneo.

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«Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y exitoso de la historia de Estados Unidos», dijo Leavitt en rueda de prensa.

«Es una conclusión apropiada para un torneo que ha mostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso», insistió la vocera.

Asimismo, la funcionaria añadió que Trump también acudirá el viernes a una recepción organizada por la FIFA en la Torre Trump, en Nueva York.

La confirmación llegó semanas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantara en junio que Trump asistiría a la final y entregaría el trofeo al equipo campeón, un anuncio que la Casa Blanca no había ratificado hasta ahora.

La gran Final de la #CopaMundialFIFA está llegando… 🔜 New York New Jersey 🗽 pic.twitter.com/nIGNPnLI6a — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 16, 2026

¿A CUÁL EQUIPO APOYARÁ TRUMP?

Leavitt evitó pronunciarse sobre las preferencias futbolísticas del mandatario y dijo desconocer si este apoyará a España o Argentina, luego de que Trump criticara a Madrid en la última cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por no colaborar en la guerra contra Irán.

Aunque no ha pisado un estadio en lo que va del torneo, Trump ya se involucró en el Mundial de forma polémica a inicios de julio, cuando reconoció haber llamado personalmente a Infantino para pedir que la FIFA revisara la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el partido de dieciseisavos ante Bosnia y Herzegovina.

Vale recordar, que Estados Unidos quedó eliminado poco después en los octavos de final, goleado 4-1 por Bélgica.

El mandatario reivindicó, además, en repetidas ocasiones, haber sido clave para que el país obtuviera la coanfitrionía del Mundial de 2026 junto con México y Canadá, decisión adoptada por la FIFA durante su primer gobierno.

La cercanía entre Trump e Infantino se ha hecho evidente en gestos como el premio de la paz que la FIFA creó especialmente para él y le entregó durante el sorteo del Mundial en Washington, meses antes de que Estados Unidos lanzara operaciones militares contra Venezuela e Irán.

Sin embargo, no sería la primera vez que Trump protagoniza la entrega de un trofeo mundialista, ya lo hizo el año pasado en la final del primer Mundial de Clubes disputado en el país, cuando tras entregar la copa al capitán del Chelsea, Reece James.

De hecho, permaneció en el escenario acaparando la atención mientras los jugadores londinenses observaban su presencia con desconcierto. Desde entonces, conserva una réplica del trofeo en su despacho.