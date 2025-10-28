Escándalo en Italia: Arquero del Inter atropelló a un abuelo en silla de ruedas y le causó la muerte

La sociedad italiana se encuentra conmocionada por el severo accidente de tránsito en el que se vio involucrado el arquero español Josep Martínez, del Inter de Milán, y donde murió un hombre de 81 años.

Los hechos se dieron este martes en la localidad de Fenegrò, en la provincia de Como. De acuerdo a medios especializados, el octogenario se desplazaba en una silla de ruedas eléctricas y fue atropellado por el vehículo que conducía Martínez.

Cerca de las 9:30 de la mañana, Martínez conducía su vehículo hacia las instalaciones de entrenamiento del club en Appiano Gentile. Mientras rodaba por la Via Bergamo, impactó contra el señor.

Los testigos aseguraron que Martínez brindó asistencia inmediata al hombre. Los servicios de emergencias se desplazaron al lugar, mientras que se activaron ambulancias y un helicóptero.

A pesar de la pronta respuesta de las autoridades y de Martínez, nada pudieron hacer los paramédicos. El diario La Repubblica apuntó que el hombre murió prácticamente en el acto por la gravedad de sus lesiones.

RESPONSABILIDADES DE MARTÍNEZ

Las autoridades pusieron en marcha una investigación. Hay dos hipótesis: el señor sufrió algún malestar que lo llevó a invadir la autopista o, en un despiste, cruzó al carril contrario y fue impactado por el vehículo de Martínez.

En caso de que se compruebe que Martínez cometió una infracción grave, podría enfrentar una pena de dos a siete años en prisión por homicidio. Por otra parte, si se tratara de una infracción leve, la pena sería entre seis meses a cinco años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: INTENTARON SECUESTRAR A FUTBOLISTA RUSO A PLENA LUZ DEL DÍA, ASÍ LOGRÓ ESCAPAR

Igualmente, los reportes preliminares indican que la tragedia fue fortuita y la justicia podría desestimar un proceso penal contra Martínez . La ley italiana establece que si la conducta del peatón es excepcional e imprevisible, el conductor no tiene responsabilidad.