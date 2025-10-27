Deportes

VIDEO VIRAL: Intentaron secuestrar a futbolista ruso a plena luz del día, así logró escapar

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades rusas anunciaron este lunes la detención de cuatro hombres involucrados en el intento de secuestro del futbolista Andréi Mostovói, jugador del Zenit San Petersburgo, uno de los mejores equipos de la liga.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) precisó que la banda buscaba a personalidades de alto perfil. Al secuestrar a Mostovói, que ha jugado 20 partidos con la selección de Rusia, buscaban obtener grandes sumas de dinero.

Piqué
El momentazo de Piqué, un estadio completo «le dedicó» la canción de Shakira que tanto odia
Tiburones de La Guaira alcanzó el otro boleto para la final de la LVBP y enfrentará a los Leones del Caracas
FVF inauguró su nueva sede: un legado para el fútbol venezolano

Los hechos se remontan hasta el pasado jueves, cuando Mostovói camina en una calle de San Petersburgo. Estaba acompañado por otro deportista, el jugador de hockey sobre hielo Alexandr Grakun.


En las cámaras de seguridad se aprecia que Mostovói fue interceptado por un grupo de hombres que se abalanzaron sobre él. Bajo amenazas de muerte, intentaron que el futbolista subiera a un automóvil.

MOSTOVÓI LOGRÓ ESCAPAR

Contra todo pronóstico, Mostovói logró escapar al intento de secuestro, especialmente gracias a la intervención del amigo que lo acompañaba. Segundos después, ambos deportistas huyeron del lugar, al igual que los secuestradores.

Los cuatro criminales fueron detenidos cuando iban a recibir el dinero del rescate de un empresario que secuestraron previamente. La policía rusa intervino y capturaron a los sospechosos sin mayores inconvenientes.

A pesar de la terrorífica experiencia, el rendimiento de Mostovói no se vio afectado. Apenas tres días después del incidente, jugó como titular en la victoria de su equipo ante el Dinamo Moscú, en donde marcó el primer gol.

