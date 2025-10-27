VIDEO VIRAL: Intentaron secuestrar a futbolista ruso a plena luz del día, así logró escapar

Las autoridades rusas anunciaron este lunes la detención de cuatro hombres involucrados en el intento de secuestro del futbolista Andréi Mostovói, jugador del Zenit San Petersburgo, uno de los mejores equipos de la liga.
El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) precisó que la banda buscaba a personalidades de alto perfil. Al secuestrar a Mostovói, que ha jugado 20 partidos con la selección de Rusia, buscaban obtener grandes sumas de dinero.
Los hechos se remontan hasta el pasado jueves, cuando Mostovói camina en una calle de San Petersburgo. Estaba acompañado por otro deportista, el jugador de hockey sobre hielo Alexandr Grakun.
Wczoraj w St Petersburgu miały miejsce próby porwania wpływowych ludzi za okup
⬇️ To nagranie próby porwania piłkarza Zenita Andrieja Mostowego. Jako jedyny zdołał się obronić i uciec
Porywaczami okazali się studenci akademii morskiej wydaleni z uczelnipic.twitter.com/bNVWwBjHzX
— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 27, 2025
En las cámaras de seguridad se aprecia que Mostovói fue interceptado por un grupo de hombres que se abalanzaron sobre él. Bajo amenazas de muerte, intentaron que el futbolista subiera a un automóvil.
MOSTOVÓI LOGRÓ ESCAPAR
Contra todo pronóstico, Mostovói logró escapar al intento de secuestro, especialmente gracias a la intervención del amigo que lo acompañaba. Segundos después, ambos deportistas huyeron del lugar, al igual que los secuestradores.
Los cuatro criminales fueron detenidos cuando iban a recibir el dinero del rescate de un empresario que secuestraron previamente. La policía rusa intervino y capturaron a los sospechosos sin mayores inconvenientes.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL A PREDICADOR EN UNA IGLESIA, EL GIRO RADICAL EN LA VIDA DE DANI ALVES
A pesar de la terrorífica experiencia, el rendimiento de Mostovói no se vio afectado. Apenas tres días después del incidente, jugó como titular en la victoria de su equipo ante el Dinamo Moscú, en donde marcó el primer gol.