EN VIDEO: La Vinotinto empató con Egipto en el Mundial Sub-17 y dejó todo servido para la última jornada

La Vinotinto Sub-17 empató este viernes 1-1 con la selección de Egipto en un juego que estuvo marcado por las disputas físicas.

El equipo comandado por el estratega Oswaldo Vizcarrondo, hizo valer su superioridad técnica durante los primeros minutos haciéndose con el control del partido y teniendo varias ocasiones para abrir el marcador.

Al minuto 18 Marcos Maitan conectó un remate de cabeza, proveniente desde el tiro de equina, para poner el 1-0 a favor de la Vinotinto. A pesar de que Egipto intentó responder rápidamente, Venezuela no tardó en hacerse nuevamente con el control del partido y estuvo el resto del primer tiempo al equipo africano contra las cuerdas. No obstante, en esta ocasión la suerte no estuvo del lado de los criollos.

GOL DE VENEZUELA 🇻🇪 Marcos Maitán, de cabeza, adelanta a La Vinotinto contra Egipto 🇪🇬 Egipto 0-1 Venezuela pic.twitter.com/V0cTCIecj1 — F5 Vinotinto (@F5Vinotinto) November 7, 2025

Para el segundo tiempo, Egipto impuso un juego más trabado, defensivo y físico, lo que evitó que Venezuela pudiera desplegar su juego de toque.

Egipto consiguió igualar el partido al minuto 54 con un gol, también de cabeza. No obstante, cuando Venezuela peor la pasaba, expulsaron a un jugador del equipo de los faraones por propinarle un planchazo en el estómago a un jugador vinotinto.

A pesar de que la Vinotinto pudo hacerse nuevamente del control del partido con un hombre de más durante media hora, Egipto se plantó con una defensa firme y con peligrosos contragolpes.

Finalmente el encuentro terminó 1-1. A pesar de este resultado, la Vinotinto tiene todo a favor para clasificarse como primera de grupo.

Su próximo partido será contra Haití, que perdió 8-1 contra Inglaterra. El juego se llevará a cabo este lunes, 10 de noviembre, a las 11:45 de la mañana. Con la victoria, Venezuela sería primera de grupo.