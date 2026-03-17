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EN VIDEO: La reacción de Francisco Cervelli tras la victoria de Venezuela frente a Italia que está dando de qué hablar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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Cervelli

El manager de la selección italiana, Francisco Cervelli, vivió este lunes un cúmulo de sensaciones encontradas en el choque contra Venezuela, país que lo vio nacer, en el Clásico Mundial de Béisbol.

Desde antes del encuentro, Cervelli se acercó a varios jugadores venezolanos como Pablo López con quienes conversó amenamente.

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Posteriormente, justo antes de iniciar el encuentro se acercó y saludó al manager de Venezuela Omar López y se quitó la gorra en señal de respeto hacia la selección venezolana.

Aunque durante el partido, no tuvo ningún gesto a resaltar, justo en el momento en el que Venezuela hizo el out 27 y se metió en la final del Clásico Mundial hubo un gesto que no pasó desapercibido entre los fanáticos. En el clip se ve a Cervelli sonriendo tímidamente y cerrando el puño justo en el momento en el que culminó el compromiso, esto a pesar de que la Italia que estaba dirigiendo quedara eliminada.

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En la rueda de prensa volvió a tener un ameno intercambio de palabras con Omar López, con quién se dio un abrazo mientras todos los presentes aplaudían el momento.

Durante la rueda de prensa Cervelli le dedicó sus palabras al esfuerzo del equipo italiano. «Ya no somos la Cinderella, ese es un problema grande porque entre unos años ya nos van a tomar en serio y tenemos un grupo de muchachos jóvenes que van a participar otra vez. Lo que experimentaron hoy les va a quedar para el resto de su vida, mi equipo es espectacular, fantástico, un grupo de muchachos que se protegen unos con otros».

«Le acabo de decir a mis muchachos que son los campeones de este torneo. Hicieron algo que nadie estaba esperando. Revolucionaron Italia, pusieron otro deporte en ese mapa, hoy había mucha gente viendo el partido y era de madrugada, siete millones de personas viendo el juego, no puedo estar más orgulloso de ellos», aseveró.

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