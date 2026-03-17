Al ritmo de los tambores y el «comimos pizza»: Así fue la increíble celebración de Venezuela tras vencer a Italia

El loanDepot Park en la ciudad de Miami en Florida fue el epicentro de una gran celebración al ritmo de los tambores tras la histórica clasificación de Venezuela a la final del Clásico Mundial de Béisbol donde se medirá con el anfitrión, Estados Unidos.

Como se ha hecho costumbre durante toda la magna cita, la fiesta comenzó en el propio dugout donde los jugadores empezaron a bailar y celebrar con los tambores luego de doblegar a Italia en un difícil encuentro en el que les tocó venir de atrás en el marcador.

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En los videos divulgados en redes sociales se puede ver la característica celebración que se extendió hasta los camerinos, donde con tambores en mano corearon lemas como «comimos pizza», en referencia al rival que acababan de vencer.

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No obstante, el repique de los tambores no solo se escuchó en la celebración de los jugadores, sino que todo el loanDepot Park se convirtió en un hervidero donde los venezolanos se hicieron sentir como en casa e hicieron ruedas para bailar tambor, en las que incluso seguidores de otros países como los japoneses se colearon a la celebración.

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Sin embargo, a pesar de lo histórico de esto, la celebración no pudo extenderse durante toda la noche ya que a los jugadores les tocaba pasar página rápido debido a que este mismo martes se llevará a cabo la final del Clásico Mundial de Béisbol donde Venezuela buscará por primera vez consagrarse como la mejor selección del planeta.