EN VIDEO: El emotivo homenaje que hicieron los Leones del Caracas a las víctimas de los terremotos en La Guaira

Los Leones del Caracas rindieron este jueves un sentido homenaje en honor a todas las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira.

Durante el primer encuentro del cuadro capitalino en el estadio Monumental Simón Bolívar, proyectaron el sentido video en la pantalla gigante del lugar.

En el clip se puede ver la labor social que han hecho para ayudar a los sobrevivientes que lo perdieron todo. La directiva, el personal técnico y la propia mascota del equipo, junto con diversas figuras de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ayudaron de manera conjunta con asistencia, insumos y acompañamiento a las personas afectadas que actualmente permanecen en los albergues de Caracas y La Guaira.

De igual forma, la junta directiva de los Leones del Caracas confirmó con profundo pesar el impacto directo del desastre natural en el seno de la organización.

Las autoridades del club informaron el sensible fallecimiento de seis familiares directos pertenecientes a miembros de su nómina de jugadores, así como de integrantes del cuerpo técnico y personal administrativo.

Cabe destacar que durante la tragedia de La Guaira también murieron aproximadamente 100 niños que formaban parte de Criollitos.