«La gente sabe como divertirse»: Estadounidense fue al juego de Magallanes contra Tiburones y su reacción en el estadio se hizo viral

Ryan Dirusso, un creador de contenido y bloguero de viajes, ha documentado varios lugares de Venezuela y una de sus publicaciones fue precisamente en Valencia, estado Carabobo, donde asistió al juego entre los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira.

«Este es mi primer evento deportivo aquí en Venezuela, puedo decir de inmediato que será una noche divertida. La gente aquí definitivamente sabe como divertirse y pasar un buen rato, banda de música y todo lleno de bailarines nunca había visto eso antes en un juego de béisbol», comentó.

El video rápidamente se hizo viral en redes ya que muestra la emoción de los fanáticos venezolanos que acuden a los estadios para apoyar a sus equipos favoritos.

«Los jugadores salieron y para sorpresa de todos ‘Tsunami‘, el perro de rescate del terremoto, también estuvo presente en el juego para animar al equipo», mencionó.

Incluso indicó que durante el juego pudo disfrutar de una malta y de churros. «Una combinación increíble en general, no soy un gran fanático del béisbol pero vendría a todos los juegos para ver estas animadoras. Este fue realmente un primer juego espectacular para venir tanta energía y pasión de la afición, hizo que fuera una noche muy especial», expresó.

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Sin embargo, en redes los usuarios le comentaron que debía ir mejor a un juego de los eternos rivales: Leones vs Magallanes. Mientras que otra persona bromeó con «llamen al ICE y depórtenlo».

El creador de contenido se ha vuelto muy popular en redes sociales por documentar sus experiencias en diferentes partes del mundo.

Además, recientemente se viralizó tras una comparación de los elevados precios de una famosa tienda en Venezuela frente a los de Estados Unidos.