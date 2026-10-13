EN VIDEO: El emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos en el inicio de la LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) realizó este lunes un emotivo homenaje a las víctimas que dejaron los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, el cual dejó miles de fallecidos y cientos de edificios afectados.

La pelota criolla comenzó a rodar esta noche en Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. En la cita se encontraron los Navegantes del Magallanes, actual campeón, y los Tiburones de La Guaira.

Justo antes de que comenzara el partido, se rindió un emotivo minuto de silencio en honor a las víctimas. Ambos planteles, además de los fanáticos concentrados en el estadio, recordaron a los miles de fallecidos.

El homenaje tomó un nivel aún más emotivo al estar los Tiburones en el campo. La Guaira fue la entidad más afectada en los terremotos y el Estadio Fórum fue usado por rescatistas internacionales desplegados en el litoral.

NO FUE EL ÚNICO HOMENAJE

El minuto de silencio no fue el único homenaje que se llevó a cabo en la inauguración de la LVBP. Minutos antes del inicio del partido, Tsunami, el perro rescatista que salvó 26 vidas en los terremotos, fue el invitado de honor del partido.

La historia de Tsunami conmovió a millones de venezolanos y esta noche no fue la excepción. Tras saltar al campo junto a su guía, Jorge Beens, la tribuna entera se puso de pie y ovacionó a los héroes.

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La nueva temporada de la LVBP comenzó este lunes y la ronda regular se extenderá hasta el próximo 27 de diciembre. Esta campaña iniciará con una decena de jugadores de las Grandes Ligas, aumentando las expectativas entre los fanáticos.