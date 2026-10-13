Tsunami, el invitado de honor en inauguración de la temporada LVBP 2026-2027

La pasión del deporte nacional se rindió hoy ante la valentía y el afecto del héroe canino más querido del país. Tsunami, el célebre perro de rescate con un récord histórico de 26 vidas salvadas en escenarios de desastre, fue el invitado de honor en el acto ceremonial de inauguración de la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), celebrado este lunes en el Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia.

Aclamado por miles de fanáticos en el recinto carabobeño y seguido por millones de espectadores en transmisión nacional de televisión, Tsunami saltó al terreno de juego junto a su guía y fundador de Team Tsunami®️, Jorge Beens. En un emotivo homenaje coordinado entre la liga y Team Tsunami , el público en las tribunas ovacionó de pie la presencia del extraordinario binomio K9, consolidando a Tsunami como el perro más famoso, respetado e influyente de toda Venezuela.

El deporte unido por una causa noble

Más allá del espectáculo y el reconocimiento a sus hazañas de búsqueda y salvamento, la jornada marcó un hito de solidaridad institucional. Algunos de los equipos del béisbol profesional venezolano han extendido formalmente su invitación al campo de juego y manifestado la intension de realizar aportes económicos y logísticos destinadas al levantamiento de la sede física de la Escuela de Rescate K-SAR ECID®️.

Este ambicioso proyecto, liderado por Jorge Beens y el equipo multidisciplinario de Team Tsunami®️, busca establecer un centro de formación técnica de alto nivel para la preparación de nuevas generaciones de binomios caninos de rescate, dotando al país de equipos capacitados para actuar eficazmente ante emergencias y desastres naturales.

«Ver a Tsunami caminar sobre el diamante de nuestra pelota profesional y sentir el abrazo del pueblo venezolano nos llena de un profundo orgullo y responsabilidad. El béisbol une a nuestro país, y hoy esa unión se traduce en un apoyo real para ganar tiempo valioso ante las emergencias. Agradecemos infinitamente a la liga y a los equipos por sumarse como aliados en la construcción de la Escuela K-SAR ECID®️», declaró Jorge Beens durante el encuentro con los medios de comunicación.

Un ícono nacional de esperanza

Con esta histórica participación en el juego inaugural de la LVBP, Team Tsunami®️ reafirma su posicionamiento como una institución de alto impacto social y validez corporativa. Tsunami no solo representa un símbolo de esperanza y vida en los momentos más difíciles, sino también una marca registrada que une a las familias, el deporte y la responsabilidad social empresaria en un solo corazón.

Sobre Team Tsunami ®️ y K-Sar ECID®️

Team Tsunami®️ es una organización dedicada a la formación, respuesta e instrucción técnica de binomios caninos de búsqueda y salvamento (K9 SAR). Encabezada por el héroe de cuatro patas Tsunami (26 vidas salvadas) y su instructor Jorge Beens, la institución impulsa actualmente el desarrollo de la Escuela de Rescate K-SAR ECID®️ para la capacitación profesional de equipos de búsqueda y rescate en Venezuela.