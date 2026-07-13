EN VIDEO: Beisbolista japonés envió emotivo mensaje a los afectados por el doblete sísmico en Venezuela

En un video publicado en sus redes sociales, el beisbolista japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, envió un emotivo mensaje para apoyar a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio.

“Me ha causado un profundo dolor conocer la noticia del devastador terremoto ocurrido en Venezuela”, dijo Yamamoto.

Recordó que en el equipo tiene varios compañeros venezolanos, por lo cual se siente muy cercano a ellos y al país.

Incluso, recordó que tuvo la oportunidad de enfrentar al equipo venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde el equipo nacional se coronó campeón. Dijo que por esta razón también le guarda mucho respeto a Venezuela.

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“En los Dodgers tengo muchos compañeros venezolanos y, además, este año tuve la oportunidad de enfrentar a la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Por eso, Venezuela es un país muy cercano y especial para mí”, afirmó.

Asimismo, Yamamoto envió condolencias a las personas afectadas. También deseó que el pueblo venezolano pueda recuperar la tranquilidad luego del desastre.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a todas las personas afectadas y a quienes continúan viviendo días de incertidumbre. Deseo de todo corazón que el pueblo venezolano pueda recuperar la tranquilidad lo antes posible”, manifestó.