EN VIDEO: Así disfrutaron en un refugio en La Guaira de la semifinal entre España y Francia en el Mundial

Damnificados por el doble terremoto en La Guaira se congregaron este martes frente a una pantalla gigante para seguir la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Francia.

El hecho ocurrió desde el campamento de refugiados instalado en el polideportivo José María Vargas.

La actividad permitió a las familias reunirse y tener un momento de diversión y alegría en medio de la emergencia que atraviesa la entidad por los devastadores terremotos.

En un video publicado por la agencia EFE, se observa en su mayoría a niños y adolescentes disfrutando el partido que permitió a la selección española lograr su pase a la final del Mundial luego de 16 años.

LA VICTORIA DE ESPAÑA

Con una magnífica actuación colectiva y los goles de Mikel Oyarzábal, de penalti en el primer tiempo, y Pedro Porro tras el descanso, la selección española de Luis de la Fuente le amargó la fiesta nacional a Francia y se clasificó a la final del Mundial, donde aguarda el rival de la semifinal que enfrentará este miércoles, en Miami, a Inglaterra y Argentina.

España ya puede decir que cuenta con otra generación dorada, la que alcanza la segunda final de una Copa del Mundo coronada como campeona de Europa, que no necesitó ni al mejor Lamine Yamal, porque el resto de sus compañeros jugó a gran nivel.

Observados desde la grada por Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi…la generación que coronó a España en Sudáfrica, el conjunto de Luis de la Fuente firmó una actuación para la historia. Puede que no la más brillante, pero sí la más efectiva para dejar en la cuneta al conjunto que más había asustado.