El encuentro más esperado de internet: Influencer argentino que hizo viral a Tim Payne logró conocerlo a días del Mundial

Tim Payne, el futbolista sensación del próximo Mundial de Fútbol, se reunió con El Scarso, el influencer argentino que inició la campaña para hacer viral al jugador menos popular de las 48 selecciones que acudirán a la magna cita a partir del 11 de junio.

El Scarso, cuyo nombre real es Valen Scarsini, voló a Florida para ver el encuentro en el que Nueva Zelanda cayó 4-0 ante Haití.

Payne disputó la primera mitad del partido, que terminó solo 1-0 en contra. Sin embargo, tras su salida y la de varios titulares el equipo centroamericano concretó la escandalosa goleada.

Scarsini compartió imágenes de sí mismo viendo a Payne desde las gradas del Inter Miami Stadium, y luego tuvo la oportunidad de conocerlo en persona en el hotel del equipo en Boca Ratón a la mañana siguiente, antes de que la selección se trasladara a Tampa donde tienen un difícil partido amistoso contra Inglaterra.

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En un video compartido por NZ Football, Payne saluda a Scarsini diciéndole «cómo estás» y luego le reveló que su conocimiento del idioma termina ahí.

Cuando Scarsini le preguntó cómo se sintió al ver que sus seguidores en Instagram comenzaron a aumentar desde poco menos de 5000 hace una semana a más de cinco millones, Payne dijo: «No sabía qué sentir, porque es algo muy nuevo para mí».

«Todavía lo estoy asimilando, pero es increíble. Te agradezco que lo hayas hecho por mí. No me imaginaba nada parecido», añadió Payne.

Asimismo, señaló qué su número de seguidores sigue creciendo cada día.

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Al preguntarle cómo se sentía al ver su perfil impulsado en vísperas del torneo, Payne respondió: «Obviamente es bueno para mí y para el fútbol neozelandés. Nos da visibilidad, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo, yo no cambio. Sigo siendo la misma persona. Simplemente sigo esforzándome por hacer lo que mejor sé hacer, por rendir al máximo para mi país».

Nueva Zelanda tiene la esperanza de conseguir su primera victoria en un Mundial de Fútbol. Sin embargo, hasta ahora parece poco probable que lo hagan en un grupo que comparten con Irán, Egipto y Bélgica, donde se presentan como el menos favorito.

Scarsini sugirió que Payne podría visitar Argentina algún día y que visitaría Nueva Zelanda, y luego el jugador le regaló su camisa.