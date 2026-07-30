El duro mensaje del futbolista Lucas Trejo tras más de un mes de perder a su familia en los terremotos de La Guaira

El futbolista argentino Lucas Trejo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de haber perdido a su esposa y dos hijos el 24 de junio durante los terremotos en La Guaira.

«Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me tocó buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida», comentó.

La publicación la acompañó por una foto de los rescatistas, sobre lo cual explicó: «No había nada que me aterrara más en mi existencia. Pero decidí hacerlo desde la fe, creyendo que podían estar vivos, por eso esta imagen, cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro.

Así elijo vivir, por fe, aun en las peores circunstancias».

«Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 horas. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron. Sin duda Dios los envió para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias», continuó.

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«Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: La vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir. Nos vemos pronto Venezuela», concluyó el futbolista nacido en Córdoba, Argentina.

El 24 de junio su esposa Yanina Maranella y sus dos hijos Aarón y Ainhoa, de siete y cinco años respectivamente, murieron en los terremotos cuando se derrumbó el edificio donde vivían en La Guaira. Cabe recordar que a Trejo le quedó un hijo de 12 años producto de un matrimonio anterior.