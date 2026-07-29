La FIFA abrió investigación contra Argentina tras trifulca en final del Mundial: estos son los jugadores afectados

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se pronunció este miércoles sobre la trifulca que se dio luego de la final del Mundial 2026, en donde la selección de España obtuvo su segundo título en la competencia.

La Roja derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026, disputada el pasado 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos. Tras el partido, se desató una trifulca entre varios jugadores argentinos y españoles.

Desde un principio, reportes extraoficiales indicaban que la FIFA abriría una investigación sobre el incidente. Una semana después de la final, la Comisión Disciplinaria el organismo confirmó un procedimiento.

La FIFA se enfocará en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como contra varios de sus jugadores: Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada. También abrió un procedimiento contra el español Gavi.

INVESTIGACIÓN DE LA FIFA

El rector del fútbol mundial considera que se incumplieron normativas disciplinarias. La investigación de la FIFA se centrará en la trifulca, pero también evaluará las acciones de la AFA y los fanáticos argentinos durante el Mundial.

Nahuel Molina enfrenta dos cargos de agresión y Leandro Paredes tres, mientras que el asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala, tiene un cargo de agresión. Thiago Almada y Gavi son investigados por conducta antideportiva.

En el caso de la AFA, se investigan «manifestaciones de índole distinta a la deportiva», «conducta inadecuada» y «discriminación y agresiones racistas». A esto se suman acciones por el orden y seguridad de los partidos.

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«Cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina», acotó la FIFA.

Todos los acusados tendrán que declarar ante la Comisión Disciplinaria, en donde podrán exponer su postura respecto a los incidentes. Luego el organismo emitirá una resolución con las medidas tomadas en cada caso.

Las imágenes de la trifulca en la final dieron la vuelta al mundo y desataron un amplio debate en redes sociales. En tal sentido, hubo numerosos llamados a la FIFA para abrir una investigación respecto a estos incidentes.