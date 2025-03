De las lágrimas de Rondón al récord de Romo: la Vinotinto está en puesto de repechaje y mantiene la fe

La Vinotinto superó este martes 1-0 a la selección de Perú para ubicarse momentáneamente en el puesto de repechaje para la próxima Copa del Mundo, a falta de cuatro partidos para que finalice la eliminatoria, en un encuentro que estuvo cargado de intensidad por parte de los dos conjuntos.

Desde el minuto uno, Venezuela salió a buscar el partido y en esta ocasión Salomón Rondón no estuvo solo en el ataque, ya que contó con el apoyo de Josef Martínez en su vuelta a la selección. El vértigo ofensivo de la Vinotinto dio sus frutos antes del cierre del primer tiempo cuando Perú concedió un penal y el ‘Gladiador’ terminó canjeándolo por gol.

Al término del partido, Rondón no pudo evitar emocionarse al sacarse parte de la presión que ha cargado sobre sus hombros en los últimos meses. Durante la entrevista a pie de cancha le preguntaron: «¿Qué tan importante sería para ti disputar una Copa del Mundo?», en ese instante el atacante del Pachuca no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar de la emoción y se marchó notablemente emocionado por el triunfo.

pic.twitter.com/Hu22EFzdZl



Tanto Rondón como Rafa Romo, encabezaron aquella generación histórica de 2009 que llevó a la Vinotinto sub 20 por primera vez a un Mundial de Fútbol. Ahora, siendo de los jugadores más longevos, buscan hacer lo propio con la de mayores. Precisamente, el guardameta de Turen está respondiendo con grandes actuaciones la confianza que ha recaído sobre sus hombros.

Este martes Romo se convirtió en el guardameta venezolano con más arcos en cero en una eliminatoria, superando a Renny Vega, con quien hasta antes del partido estaba igualado con cinco. Romo hizo esto pocos días después de que en el partido ante Ecuador se convirtiera en el máximo atajador de penales en la historia de la eliminatoria, donde le han pateado cinco veces y solo le han convertido en una ocasión.

«AÚN NO SE HA LOGRADO NADA»

Por su parte, el entrenador argentino Fernando «Bocha» Batista se tomó la victoria con tranquilidad, tomando en cuenta que la Vinotinto aún tiene mucho trabajo por delante. «Teníamos que volver al triunfo, sabíamos que había un resultado que nos podía favorecer y meternos en zona de repechaje. Cada vez que va avanzando la eliminatoria y van quedando menos juegos, cada partido se vive de esta manera, nadie te regala nada, sabíamos que teníamos que levantarnos rápido del partido de Quito», comentó.

En este sentido, recordó que es necesario que sigan trabajando por el sueño mundialista.

«Estoy tranquilo, trataremos de disfrutar con los muchachos porque la verdad que veníamos con muchas situaciones adversas. Aún no se ha ganado nada», destacó.

Más detalles: https://t.co/iziL0PfhUR pic.twitter.com/RVpb8lo02Y — Televen (@Canal_Televen) March 26, 2025

Por su parte, varios jugadores peruanos salieron del campo molestos por la actuación arbitral luego de que le pitaran un penal a favor de Venezuela, les anularan un gol con la mano y no les pitaran un penal en una jugada donde el defensor venezolano tenía la mano pegada al cuerpo.

«Somos cojudos, no nos pueden poner una terna chilena. Tienen que poner a argentinos o uruguayos, no nos pongan chilenos, no me jodan», dijo el histórico jugador de Perú, Paolo Guerrero.

Con este resultado aún no hay nada definido y Venezuela tendrá el próximo cuatro de junio un partido de vida o muerte ante Bolivia. En caso de ganar de local, aún la situación de la Vinotinto será complicada ya que tendrá que visitar Montevideo y Buenos Aires con la responsabilidad de traerse algún punto para que Bolivia no recorte la ventaja. Finalmente el último partido de la Vinotinto será de local ante Colombia en un compromiso en el que podría definirse todo el 14 de septiembre.