¿Cuál fue la clave en la histórica victoria frente a Japón y cómo se preparan contra Italia? Lo que reveló el coach de Venezuela

El coach de banca de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, Robinson Chirinos, dio a conocer sus sensaciones tras la inédita victoria de la selección ante Japón, destacando como una de las claves la fe en Dios y el no rendirse.

En conversación con Shirley Varnagy, Chirinos dijo que, previo a cada juego, oran y le piden mucho a Dios. «Que nos permita escoger la palabra que le hablaremos a los muchachos en este Clásico. Lo hicimos en el Clásico pasado y lo hemos hecho en otros tipos de eventos, como la Premier 12», inició su relato.

Confesó que estuvo inquieto dos días antes de jugar contra Japón y sintió que esa «era la palabra correcta» de Dios. «Para nadie es un secreto que somos una casa de jugadores de Grandes Ligas, pero Japón en eventos internacionales es el número 1 en el mundo».

«El mensaje final fue que, como Dios estuvo con David, iba a estar con nosotros. Y gracias a él pudimos jugar un partido maravilloso… Creo que más allá de escuchar las redes y pronósticos del juego, nos preparamos para ese choque y teníamos la confianza de esa victoria», destacó el coach de Venezuela.

Para Robinson Chirinos, una de las claves ante el marcador parcial adverso frente a los nipones fue el no rendirse. «Este es un equipo que no se ha rendido y lo vimos en ese día. Seguimos en el momento, seguimos peleando turnos, embasándonos, y nos lleva a ese jonrón de Abreu y a marcar la diferencia… El compromiso del equipo ha sido tremendo», sumó.

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¿CÓMO SE PREPARAN PARA EL JUEGO CONTRA ITALIA?

Por otra parte, se refirió al tan esperado choque ante Italia por el pase a la final, destacando la labor que ha hecho el mánager rival, Francisco Cervelli.

Chirinos recordó que llegó a compartir equipo con él en los Navegantes del Magallanes. Y es que Cervelli es oriundo de Naguanagua, estado Carabobo.

«Lo conozco muy bien, ha hecho un excelente trabajo… Creo que Italia ha sido una sorpresa en el torneo. Poca gente pensaba que iban a estar en una semifinal», apuntó.

«Nos hemos preparado para enfrentar a Italia. Hemos hecho todo como lo hicimos con los equipos anteriores… Y nada, saldremos a competir, a ganar cada pitcheo, a esforzarnos, trabajar juntos. Espero que la gracia de Dios esté con nosotros y, por primera vez en la historia, estar en la final de un Clásico Mundial», acotó.

Venezuela e Italia chocarán a las 8:00 p.m. de este lunes, mientras que Estados Unidos ya aguarda por su rival en la final.