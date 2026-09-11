Béisbol venezolano vuelve a Miami: La Guaira y Magallanes disputarán el «Choque de Gigantes» durante estas fechas

Los Tiburones de La Guaira y los Navegantes del Magallanes se verán las caras en la segunda edición del Choque de Gigantes, espectáculo que se celebrará el 14 y 15 de noviembre en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami.

El primer choque iniciará el sábado, 14 de noviembre, a las 7:00 p.m., mientras que la jornada dominical arrancará a la 1:00 p.m. La organización cuenta con el aval conjunto de la franquicia de Grandes Ligas, la LVBP y ambos equipos.

La presidenta de negocios de los Marlins, Caroline O’Connor, destacó la estrecha vinculación de la región con el país. «El sur de Florida tiene una profunda conexión con el beisbol venezolano y con la comunidad venezolana, y nos enorgullece dar la bienvenida a Magallanes y a Tiburones a LoanDepot Park».

La venta de boletos tendrá un fin benéfico para colaborar con las víctimas de los terremotos del 24 de junio. Al respecto, el presidente del Magallanes, Héctor Arias, agradeció el gesto. «Agradecemos mucho a los Marlins de Miami, no solo por dar la oportunidad al contingente venezolano que vive en la Florida de ver a sus equipos, sino también a esa loable causa de apoyo a nuestro país», dijo.

Las directivas precisaron que el manejo y destino de los fondos recaudados se publicará de forma detallada al término del evento. En tanto, Giuseppe Palmisano, máxima autoridad de la LVBP, resaltó que la iniciativa refuerza la estrategia de internacionalización del circuito criollo.

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Por La Guaira, su presidente ejecutivo, Roberto Mirabal Acosta, valoró el vitral internacional del torneo. «Para Tiburones de La Guaira es un placer mostrarle al mundo el nivel profesional de la LVBP y compartir el gentilicio venezolano con las comunidades presentes en Estados Unidos».

El Choque de Gigantes disputó su primera edición entre el 8 y el 10 de noviembre de 2024 en la misma sede de Florida. Aquella contienda reunió a planteles de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, resultando el conjunto filibustero como el primer monarca al vencer 4-3 a Criollos de Caguas.