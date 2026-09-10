EN VIDEO: Gleiker Mendoza debutó en Champions League con un golazo

El delantero Gleiker Mendoza, jugador del Shakhtar Donetsk, debutó este jueves en la Champions League y marcó el único gol del conjunto ucraniano, convirtiéndose en el cuarto venezolano en anotar en el máximo torneo de clubes europeos.

El zuliano de 24 años se sumó hace varios meses a las actividades del conjunto ucraniano. Luego de jugar en la primera división del antiguo país soviético, Mendoza dio sus primeros pasos en la Champions League.

Shakhtar Donetsk enfrentó al PSV en Eindhoven, Países Bajos. Mendoza saltó al campo como titular y su gran oportunidad llegó en los últimos instantes de la primera parte. El venezolano no la desaprovechó.

Tras recibir el balón en la banda izquierda, Mendoza comenzó a perfilar el balón hacia el arco y, tras un rápido movimiento, disparó. Nada pudo hacer el guardameta checo Matěj Kovář por evitar la anotación.

DEBUT DE ORO DE MENDOZA

Con este gol, Mendoza adelantó al conjunto ucraniano y el primer tiempo concluyó 0-1. Sin embargo, a los pocos minutos del complemento, el estadounidense Sergiño Dest anotó por el PSV y el marcador permaneció 1-1 hasta el pitido final.

Mendoza abandonó el campo a los 67’, dejando una buena impresión con su juego. Tras marcar en su debut en Champions, fue el cuarto venezolano en anotar en este torneo, luego de Salomón Rondón, Roberto Rosales y Kevin Kelsy.

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Shakhtar Donetsk enfrentará durante la fase de liga de la Champions League a equipos de la talla del Real Madrid e Inter de Milán. También tendrá que jugar ante el Sporting CP, RB Leipzig, AEK Atenas, Fenerbahçe y el Slovan Bratislava.

El video del gol de Mendoza se viralizó en redes sociales y se convirtió en tendencia en Venezuela. Tras el fracaso que vivió la Vinotinto al no clasificar al Mundial, los fanáticos celebraron el buen presente de un criollo en Europa.