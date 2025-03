Detenida por burlarse de la reina de Carnaval de Coro: estos son los delitos que le imputaron

Una joven zuliana de 20 años, identificada como Oswendy Andreína, fue detenida este martes por, supuestamente, burlarse de la reina del Carnaval de Coro, en el estado Falcón, y es acusada de instigación al odio.

Oswendy fue detenida en la urbanización Pedro Manuel Arcaya, en el sector de Punta Cardón, estado Falcón. El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la policía regional.

Las autoridades habrían coordinado con la familia de Oswendy su entrega. Durante el procedimiento, los agentes incautaron un celular, con el que la joven habría grabado el video en el que se burlaba de la reina del Carnaval.

La joven fue trasladada a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas, Eje Paraguaná. Luego fue puesta a la orden del Ministerio Público por instigación al odio, un delito que se sanciona con penas de prisión de entre 10 y 20 años.

¿QUÉ DIJO OSWENDY?

Medios regionales indicaron que Oswendy hizo varios comentarios sobre Nakarid Chirinos, reina de Carnaval de la capital falconiana. «Mami, esto es un concurso de belleza, y la belleza no la tiene por ningún lado», dijo la joven en su cuenta de TikTok.

«No me interesa, pero yo lo voy a decir. Hubo un concurso de belleza y gana esta (….) que está aquí, que parece el pez diablo, y no es tanto porque sea negra porque yo he visto que esas mujeres son hermosas», afirmó Oswendy.

Varios internautas dijeron a Oswendy que el color de piel no define a una persona, sino su inteligencia. Ante estos cuestionamientos, la joven exhortó a la reina de Carnaval a ir a un «concurso de inteligencia».

Oswendy también criticó indirectamente en contra de las demás concursantes del reinado. «Y si se supone que es un concurso de belleza, y viene a ganar este mocorrofio, no me puedo imaginar el resto», afirmó.

La productora del reinado de los carnavales de Coro informó al Ministerio Público sobre las declaraciones Oswendy. Mientras que exigió respeto por la reina de este año, pidió al fiscal Tarek William Saab tomar medidas.