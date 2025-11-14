Web para adultos ofreció miles de dólares a jugador de la NFL Matt Kalil luego de que su exesposa hablara del ‘gran’ tamaño de su….

Matt Kalil, exestrella de la National Football League (NFL), recibió una impactante propuesta de parte de un sitio web para adultos, apenas unos días después de que su exesposa hablara sobre el gran tamaño de su pene.

La modelo Haley Baylee reveló que «el factor más importante» para el divorcio fue el tamaño del miembro de Kalil. «Era como dos latas de Coca-Cola, una encima de otra», dijo la joven, que calificó de «dolorosas» las relaciones sexuales con su ahora exesposo.

Ante esta impactante afirmación, la plataforma de cámaras web para adultos CamSoda le pidió a Kalil que mostrara su miembro en la página web. A cambio, le pagarían 300.000 dólares al exjugador de los Vikingos de Minnesota.

«Has demostrado que puedes recibir golpes dentro y fuera del campo y seguir adelante, incluso cuando se dice que es una situación rara del 0.01% de la población», dijo Daryn Parker, vicepresidente de Cam Soda, al sitio TMZ.

EL «EMPODERAMIENTO» DE KALIL

Las declaraciones de Haley Baylee se viralizaron en redes sociales y el nombre de Kalil volvió a los diarios a varios años de su retiro. Para CamSoda, este es un escenario ideal para manifestar el «empoderamiento» del jugador.

«Nos gustaría ofrecerte una asociación de $300,000 para que lideres nuestra campaña ‘Big Confidence’ (Gran confianza), [que] celebra a los hombres que pueden reírse de sí mismos, apropiarse de su historia y convertir los momentos virales en empoderamiento», acotó Parker.

El ejecutivo aclaró que su objetivo no es que Kalil participe en videos pornográficos explícitos. Al contrario, el sitio web espera que protagonice un «contenido alegre y divertido» sobre «fuerza, positividad y cómo disfrutar la vida».

Haley Baylee dijo que durante sus siete años de matrimonio acudieron a médicos y terapia de pareja, pero no lograron solucionar el problema. Cabe destacar que el divorcio fue amistoso y, hasta la actualidad, mantienen contacto.