«Me siento afortunada de estar viva»: Lady Gaga reveló impactante secreto del rodaje de ‘A Star Is Born’

La actriz y cantante Lady Gaga reveló detalles de uno de los momentos más difíciles de su vida, afirmando que estaba bajo tratamiento con litio durante la grabación de la premiada película A Star Is Born.

Lady Gaga sostuvo una íntima entrevista con la revista Rolling Stone. Aunque la cantante obtuvo dos nominaciones a los Premios Óscar y ganó la estatuilla por el tema Shallow, reconoció que en ese momento estaba medicada.

Durante la grabación, Lady Gaga aseguró que pasaba por un periodo de complejas exigencias profesionales y un trastorno de salud mental. La filmación se dio cuando acaba de tocar la cumbre del éxito musical y llegó a ser artista principal en el show del Super Bowl.

Una serie de «sube y bajas» en su entorno terminaron afectando la psicología de Lady Gaga. Así pues, comenzó a pasar por episodios de manía y, para controlarlos en medio de su apretada agenda, acudió al litio.

LADY GAGA: NECESITABA UNA PAUSA

El litio se receta comúnmente para el trastorno bipolar, puesto que ayuda a estabilizar las fluctuaciones severas del estado de ánimo. Durante la filmación, Lady Gaga lo utilizó para mantenerse estable durante la grabación.

Sin embargo, mientras estaba de gira, Lady Gaga sufrió un «episodio psicótico». «Hubo un día en que mi hermana me dijo: ‘Ya no veo a mi hermana‘», dijo la cantante, quien optó por cancelar los conciertos restantes.

«Hubo un día en que fui al hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba una pausa. No podía hacer nada. Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador», añadió. «Hubo un tiempo en el que no creí que pudiera mejorar… Me siento muy afortunada de estar viva», acotó.

Una vez logró superar esta compleja situación, Lady Gaga aseguró que actualmente es «una persona sana y completa». «Sé que puede sonar demasiado dramático, pero sabemos cómo pueden salir estas cosas», concluyó.