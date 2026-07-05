VIRAL: Orquesta Sinfónica de Miami publicó video en honor a Venezuela, recordando icónico momento en Grecia

La Orquesta Sinfónica de Miami publicó, a través de sus redes sociales, un video para homenajear a Venezuela por la gran tragedia que atraviesa tras el doble sismo que sufrió el país el pasado 24 de junio.

En el clip, se recuerda el momento en el que la Orquesta Sinfónica de Loánina, en Grecia, sorprendió al maestro venezolano Eduardo Marturet, al interpretar la canción “Venezuela”. Este gesto ocurrió durante un recital donde el músico criollo dirigía un concierto.

Cabe aclarar que, aunque la presentación ocurrió días antes de la catástrofe sísmica, la Miami Symphony Orchestra (institución que Marturet también dirige), difundió masivamente el video del recital como un mensaje de apoyo y esperanza para el pueblo venezolano.

En el video se observa que el maestro Marturet iba a comenzar a dirigir. Pero, al momento de iniciar el repertorio planificado, los músicos locales y el vocalista Nikos Papadiotis cambiaron las partituras para interpretar «Venezuela», la emblemática obra de Pablo Herrero y José Luis Armenteros considerada el segundo himno del país.

La orquesta de Miami manifestó su solidaridad con las víctimas y destacó el papel de la música como símbolo de esperanza, unidad y fortaleza.

Esta acción también representa el internacional hacia Venezuela en un momento de duelo por los sismos que también causaron hasta el momento 16.592 personas heridas y 16.309 damnificados.

V E N E Z U E L A Just days before recent events reminded us how fragile life can be, a deeply moving moment unfolded in Greece. During his final concert, the Symphony Orchestra of the Municipality of Ioannina, together with Nikos Papadiotis, surprised Maestro Eduardo Marturet… pic.twitter.com/roOw78kGr2 — Miami Symphony Orchestra MISO (@MiamiSymphony) July 1, 2026