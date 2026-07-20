VIRAL: Laura Pausini dedicó a Venezuela su presentación en la final del Mundial

La cantante italiana, Laura Pausini, dedicó su interpretación durante la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol a Venezuela, luego de los devastadores terremotos que provocaron miles de muertes en el país.

«Yo tengo una oportunidad increíble de cantar una canción que se llama ‘Desire’, (Deseo) que tiene ese mensaje que creo que es fundamental el día de hoy. Habla de tener el valor, de creer en la esperanza, ser empáticos y unidos», comentó previo a la ceremonia.

«Todo eso llega en un momento absolutamente fundamental, que el mundo mismo necesita tener el valor de creer, tener una esperanza. Yo voy a cantar mi parte en español y quiero que todo el mundo sepa que mientras canto, mis labios serán los suyos. Dedicamos a todos nuestros amigos de Venezuela este momento, besos», añadió la cantautora italiana.

La presentación musical contó con la participación de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, encargados de ejecutar el himno oficial de la competición titulado «Desire».

En la ceremonia previa al partido también estuvo el rapero estadounidense Post Malone.

Asimismo, la organización incluyó en el programa al creador de contenido en plataformas digitales IShowSpeed y a la cantante Jennifer Hudson, designada para la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos.