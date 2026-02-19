VIRAL: Las fotos que ‘confirman’ la relación amorosa entre Pablo Alborán y famoso modelo español

El cantante español Pablo Alborán estaría envuelto en una relación amorosa con el famoso modelo Juan Sesma. Las imágenes que revelaron este romance se viralizaron en redes sociales y sorprendieron a miles de seguidores.

Más allá de su talento musical, Alborán siempre se ha caracterizado por no revelar detalles de su vida privada. Aunque en 2020 confirmó su homosexualidad, sus fanáticos estaban acostumbrando a no conocer mucho sobre su intimidad.

Es por esto que sorprendieron tanto una serie de publicaciones que Sesma hizo por su fiesta de cumpleaños. Sin previo aviso sobre una relación, palabras e imágenes con Alborán parecen confirmar un amorío.

«Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00», dijo Sesma en un texto que acompaña la publicación. Además, hay varias fotografías en las que se ve le muy cercano y cariñoso con Alborán.

¿QUÉ HA DICHO ALBORÁN?

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y cuentan con decenas de miles de visualizaciones. Sin brindar mayores detalles, Alborán se limitó a poner un emoji de un corazón en la caja de comentarios de la publicación.

Alborán ha limitado sus declaraciones públicas casi exclusivamente a su carrera musical. Sin embargo, en una entrevista en el programa La Revuelta, el cantante reveló que en el terreno amoroso le iba muy bien.

«Al principio está muy guay la pasión y todo ese rollo. Ponerte guapo, ponerte bien y coquetear», dijo Alborán sobre las relaciones. «Pero ese grado de confianza con el que puedes estar tirado con el pijama, los dos cocinando… tirarte un pedo (…) Creo que todo eso es muy tierno», agregó.

Alborán, que aseguró que le iba «muy bien» en su vida sexual, pareció transmitir que estaba felizmente en pareja. La publicación de Sesma no hizo más que alimentar las especulaciones de que el cantante está en una relación.