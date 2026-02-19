Caraota Show

VIRAL: Las fotos que ‘confirman’ la relación amorosa entre Pablo Alborán y famoso modelo español

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El cantante español Pablo Alborán estaría envuelto en una relación amorosa con el famoso modelo Juan Sesma. Las imágenes que revelaron este romance se viralizaron en redes sociales y sorprendieron a miles de seguidores.

Contents

Más allá de su talento musical, Alborán siempre se ha caracterizado por no revelar detalles de su vida privada. Aunque en 2020 confirmó su homosexualidad, sus fanáticos estaban acostumbrando a no conocer mucho sobre su intimidad.

Leer Más

Kim Kardashian en problemas: La multa millonaria que deberá pagar por anunciar ilegalmente criptomonedas
El video viral de George Harris del que todos hablan: El chiste sobre Barbie y la contundente respuesta a las críticas
HBO anunció nuevos actores para la serie de Harry Potter: Estos serán Draco Malfoy y Molly Weasley

Es por esto que sorprendieron tanto una serie de publicaciones que Sesma hizo por su fiesta de cumpleaños. Sin previo aviso sobre una relación, palabras e imágenes con Alborán parecen confirmar un amorío.

Foto: @juansesmaa

«Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00», dijo Sesma en un texto que acompaña la publicación. Además, hay varias fotografías en las que se ve le muy cercano y cariñoso con Alborán.

Foto: @juansesmaa

¿QUÉ HA DICHO ALBORÁN?

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y cuentan con decenas de miles de visualizaciones. Sin brindar mayores detalles, Alborán se limitó a poner un emoji de un corazón en la caja de comentarios de la publicación.

Foto: @juansesmaa

Alborán ha limitado sus declaraciones públicas casi exclusivamente a su carrera musical. Sin embargo, en una entrevista en el programa La Revuelta, el cantante reveló que en el terreno amoroso le iba muy bien.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAMES VAN DER BEEK Y SU ESPOSA RENOVARON SUS VOTOS MATRIMONIALES DÍAS ANTES DE MORIR

«Al principio está muy guay la pasión y todo ese rollo. Ponerte guapo, ponerte bien y coquetear», dijo Alborán sobre las relaciones. «Pero ese grado de confianza con el que puedes estar tirado con el pijama, los dos cocinando… tirarte un pedo (…) Creo que todo eso es muy tierno», agregó.

Alborán, que aseguró que le iba «muy bien» en su vida sexual, pareció transmitir que estaba felizmente en pareja. La publicación de Sesma no hizo más que alimentar las especulaciones de que el cantante está en una relación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un sorpresivo rediseño de toda la flota aérea presidencial, poniendo fin a más de seis décadas de la icónica librea azul celeste y blanca que distinguía al Air Force One desde la era Kennedy.  
FOTO: El sorpresivo rediseño del avión presidencial de EEUU que ordenó Trump
EEUU
Estados Unidos permitirá a petroleras pagar impuestos en Venezuela sin sanciones, según nueva licencia
EEUU
VIDEOS VIRAL: Los intentos de secuestro a niños en supermercados que causan consternación en Italia
Mundo