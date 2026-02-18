Caraota Show

James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de morir

(EFE).- El actor James Van Der Beek y su esposa renovaron sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento en una ceremonia «simple, hermosa y conmovedora», según ha revelado a People la viuda del actor.

Van Der Beek , conocido por su papel en ‘Dawson Crece’ (‘Dawson’s Creek’), falleció el pasado 11 de febrero tras padecer un cáncer de colón. Se casó con Kimberly Van Der Beek por primera vez en 2010 en Tel Aviv y tienen seis hijos juntos.

Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, es hallada muerta en un hotel el día de Año Nuevo
Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel el día de Año Nuevo
¡Conversación de cineastas destaca la diversidad y accesibilidad en el cine nacional!
BEBÉ A BORDO: Así confirmó Dayana Mendoza que está a la espera de su segundo hijo

«Lo decidimos dos días antes. Nuestros amigos nos compraron anillos nuevos, llenaron nuestro dormitorio con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama», señaló Kimberly a la revista People.

Varios familiares y amigos estuvieron presentes en persona, mientras que otros siguieron la ceremonia por una llamada virtual.

Durante el acto, el músico Poranguí, amigo de la pareja, interpretó varias piezas, incluyendo ‘Somewhere Over the Rainbow’ al final de la ceremonia.

LEA TAMBIÉN: FOTO VIRAL: EL ÚLTIMO ADIÓS DE FAMOSO ACTOR A SU AMIGO JAMES VAN DER BEEK

El actor reveló en noviembre de 2024 que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, utilizó sus redes sociales para concienciar sobre su enfermedad.

La familia del actor inició una recaudación en la plataforma GoFundMe para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense, que se enfrenta a una situación crítica por el coste del tratamiento del actor.

La iniciativa ha recaudado actualmente 2,8 millones de dólares y entre sus donantes figuras personalidades de Hollywood como Steven Spielberg, Zoe Saldaña, el director de ‘Wicked’ Jon M. Chu, Derek Hough, Busy Philipps o Jenna Dewan, entre otros.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente ‘Dawson’s Creek’, que se emitió de 1998 a 2003. EFE

