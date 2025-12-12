VIRAL: El post de Vin Diesel con Cristiano Ronaldo que causó furor en las redes sociales

Los millones de fanáticos de la saga de Rápidos y Furiosos quedaron impactados el viernes cuando el actor Vin Diesel, reconocido por su papel de Dominic Toretto, insinuó que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría estar en la próxima entrega de la franquicia.

Diesel publicó una foto junto a Cristiano en su cuenta de Instagram. Más allá de la imagen, lo que ha dado de qué hablar fue la descripción con la que acompañó a la fotografía viral.

«Todo el mundo preguntó, si estaría en la mitología de Rápidos y Furiosos… Tengo que decirte que él es uno real. Escribimos un papel para él…», dijo Diesel en la publicación.

En la imagen se puede apreciar al astro portugués junto a Diesel, con una cercanía particular y abrazándose el uno al otro. Hasta el momento, no hay detalles sobre las circunstancias o cuándo fue tomada la fotografía.

POST VIRAL DE DIESEL

En cuestión de 12 horas, la publicación se viralizó en las redes sociales. Tan solo en Instagram, cuenta con más de un millón de likes, mientras que millones de internautas la vieron en otras plataformas.

La franquicia tiene 13 películas estrenadas y la próxima, llamada Fast XI, está programada para el 2027. Más allá de Diesel y otros protagonistas, la saga cuenta con las actuaciones de estrellas de otros sectores.

En un principio, los cantantes puertorriqueños Don Omar y Tego Calderón participaron en varias películas. Con el paso de los años, se sumaron luchadores de la talla de John Cena y Dwayne Johnson.