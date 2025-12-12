Caraota Show

VIRAL: J Balvin sorprendió a sus seguidores en México y así visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe

El cantante de música urbana colombiano, J Balvin, sorprendió a sus seguidores de México al visitar la Basílica de Guadalupe donde compartió con los devotos, comprando objetos religiosos y tres cadenitas en los alrededores del templo.

El artista colombiano compartió su experiencia a través de una publicación en sus redes sociales. «Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en Mexico ¡Vuelvo pronto! 2026», escribió.

Además, acompañó el texto con la imagen de las tres medallas que compró durante su visita: una color verde, otra rosa y una amarilla.

J Balvin llegó justo en los días de mayor afluencia. Cada año, la peregrinación de fieles a la Basílica de Guadalupe alcanza su punto máximo entre el 11 y 12 de diciembre, con un aumento significativo en días previos, porque son las fechas en las que se recuerda la aparición de la Virgen a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531, según la narrativa católica.

Desde comerciantes hasta familias completas viajan cientos de kilómetros para ver de cerca el ayate en donde quedó grabada la imagen del icono religioso. La alcaldía Gustavo A. Madero implementó el Operativo Basílica 2025, un despliegue de seguridad y atención que incluye  1166 policías, vehículos, grúas y equipos especiales, junto a binomios caninos.

El operativo busca garantizar que los más de 13.5 millones de feligreses que se esperan este año puedan llegar, vivir y retirarse del Tepeyac de forma ordenada y segura.

