VIDEO VIRAL: El gesto de Ricardo Montaner que conmueve las redes, así cumplió el sueño de una fan con cáncer

El cantante y compositor Ricardo Montaner emocionó a miles de personas al cumplir el sueño de una fan, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

Como se constata en un video que se viralizó en las redes sociales, el cantante venezolano la sorprendió en su propia casa en Paraguay luego de que no pudiera asistir a uno de sus conciertos por su grave enfermedad.

La conmovedora historia ocurrió en Asunción, donde Montaner se presentó como parte de su gira «El Último Regreso Tour».

Mientras miles de seguidores disfrutaban de su espectáculo en el Jockey Club Paraguayo, una admiradora llamada Sandra veía frustrada su deseo de asistir debido al tratamiento oncológico que atraviesa.

Aun así, decidió compartir su historia con el artista a través de las redes sociales, sin imaginar que recibiría una respuesta tan especial.

Días después del concierto, el equipo del intérprete de éxitos como La gloria de Dios, Tan enamorados y Me va a extrañar se comunicó con ella para solicitar la dirección de su vivienda.

Sandra creyó que recibiría un obsequio enviado por el cantante, pero la sorpresa fue mucho mayor. Quien apareció en la puerta de su hogar fue el propio Montaner, dispuesto a regalarle un momento inolvidable.

❤️😭Tras su concierto, Ricardo Montaner visitó a una fan paraguaya que lucha contra el cáncer😭❤️ 🥹»¡No puede ser! La gracia de Dios», expresó la mujer al ver al artista. 📹: Gentileza.

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ASÍ FUE EL EMOTIVO ENCUENTRO

El encuentro quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes. Al ver al artista ingresar a su casa, Sandra rompió en llanto y lo abrazó emocionada.

Durante la conversación, le confesó que su música había sido un refugio en los momentos más difíciles de su enfermedad.

También compartió la realidad que enfrenta como madre de tres hijos y expresó su deseo de recuperarse para estar en su crecimiento.

«Soy una mamá con tres hijos, con dos pequeñas. Vivo sola y lucho por ellas. Quiero sanarme y quiero poder estar bien para ver crecer a mis niñas», expresó conmovida. «Escucharte me alivió el corazón», reiteró.

Montaner le respondió: «Ninguna batalla se pierde. Te quería dar la sorpresa. Vine a darte ánimo», le dijo mientras la escuchaba atentamente. También le aseguró que mantiene la fe en su recuperación y le recordó la importancia de no rendirse. «Claro que vas a estar bien», añadió.

Como era de esperarse, el gesto fue ampliamente celebrado por los usuarios en redes, quienes destacaron la sensibilidad y cercanía del artista.

«No todos los héroes usan capa», escribió uno de ellos. Otros señalaron que acciones como la de Montaner tienen un impacto emocional tan poderoso como cualquier tratamiento médico.