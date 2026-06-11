¿Wendy Guevara viajará a Venezuela por el mes del Orgullo? Lo que se filtró en redes

Con motivo del mes del Orgullo LGBTQ+, la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, podría arribar a Venezuela durante este mes de junio.

En el clip sacado de un streaming se puede ver a su amiga Yesse Delgado, quien le pregunta sobre su próximo viaje.

«Vamos a ir a la marcha de Venezuela, le acaban de decir a la Wendy, pero no digan nada, díganle ‘¿Cuándo vienen a Venezuela entonces Wendy?, díganle'», le dijo Delgado a sus seguidores.

Posteriormente, Wendy tomó la palabra, aunque no quiso confirmar aún lo que sería su destino para junio: «Yo no voy a ir a San Francisco este año porque deben de llevar, siempre cosas diferentes, por ejemplo, el otro año ya fuiste, para qué te llevan este año, así lo hacen y dejan descansar gorda».

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De acuerdo con medios mexicanos los detalles de la agenda de la influencer mexicana aún se manejan bajo estricta confidencialidad, razón por la cual no habría confirmado la noticia de momento de su propia voz.

Fuentes cercanas a la artista aseguraron que el destino principal sería el estado Carabobo, donde se perfila como una de las grandes figuras invitadas para la fiesta Pride.

No obstante, también hay muchos rumores de que estaría llegando a la Marcha del Orgullo en Caracas.