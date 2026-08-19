VIDEO | Miss Universo Puerto Rico 2026 está en La Guaira: este es su proyecto para dar ‘voz y visibilidad’ a los afectados por terremotos

La Miss Universo Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, se encuentra en La Guaira para llevar solidaridad y apoyo a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio, a través de su proyecto social ‘Amplifying’ (amplificar).

«Amplificar es uno de los grandes poderes de una reina: usar toda la atención que recibe para visibilizar temas, proyectos y causas que lo ameritan con la intención de provocar real impacto y acción», expresó Barreto sobre la iniciativa con la que busca dar voz a niños, niñas y familias que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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Durante su recorrido por la zona, la reina describió la magnitud de los daños que ha podido observar de cerca: «Nos encontramos ahora mismo en La Guaira. La realidad es que la situación aquí es más fuerte de lo que se puede ver en las redes sociales. Hoy estamos haciendo lo que es una inspección, viendo cuáles son las necesidades comunitarias, para mañana poder venir a crear un pedacito de alegría».

«Y algo que a mí me tocó el corazón es que aquí los niños todavía están jugando. Todavía en las calles vi a los niños jugando con lo que tienen. Así que mañana yo aspiro a venir a dejar un poquito de alegría, porque pienso que la felicidad también es una necesidad. Y en tiempos de tempestad, cuando nos unimos, es lo que verdaderamente nos hace grandes como país, como pueblo: el valor de nuestra gente. Y eso es lo que nos hace resilientes, lo que nos hace levantarnos cada día con esa esperanza de tener un mejor mañana. Así que, Venezuela: Puerto Rico está contigo», agregó Barreto por medio de un video publicado en sus redes sociales.

En su visita, Jennifer ha sumado esfuerzos junto a Cáritas Puerto Rico y Cáritas de Venezuela, organizaciones que continúan trabajando para brindar ayuda a las comunidades más golpeadas por los terremotos.

«Estos videos no son fáciles de hacer, pero creo fielmente en que dar voz conecta para hacer una diferencia positiva. Estamos en La Guaira, zona afectada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Conociendo de la obra de Cáritas Puerto Rico y Cáritas de Venezuela, son organizaciones confiables a las que pueden seguir donando. Las ayudas llegan», aseguró la reina de belleza.

«Les seguiré compartiendo nuestra gestión, especialmente lo que estaremos haciendo con los niños, niñas y familias afectadas», reiteró.

Su visita a Venezuela se da a poco más de tres meses de que se celebre en la isla la edición 75 del certamen de belleza internacional.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela sigue incrementando, de acuerdo con un balance oficial emitido la tarde de este lunes, 17 de agosto, por las autoridades.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez dio a conocer el nuevo reporte, indicando que son 6.438 los fallecidos como consecuencia de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

De esta manera, el balance de fallecidos por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en el país, suma 137 fallecimientos. En cuanto a las personas rescatadas, la cifra se mantiene en 6.462.