Alcalde de Chacao busca apoyo del Banco Mundial para recuperación del país tras terremotos

El alcalde opositor del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó este martes que se reunió con autoridades del Banco Mundial para solicitar apoyo al plan de reconstrucción de Venezuela ante los daños causados por el terremoto del pasado 24 de junio.

«El objetivo es claro: conseguir cooperación, conocimiento técnico y recursos internacionales que permitan acelerar la recuperación, garantizar una ejecución de alto impacto y hacerlo en el menor tiempo posible», subrayó el opositor en su cuenta de Instagram.

Duque indicó que se reunió en Washington, Estados Unidos, con la economista líder y gerente del Programa de Desarrollo Humano para los países andinos del Banco Mundial, María Laura Sánchez Puerta, quien recibió el plan de reconstrucción del alcalde.

«La situación actual de Venezuela impide el acceso a los mecanismos tradicionales de financiamiento y apoyo del Banco Mundial. Pero eso no significa que vamos a dejar de buscar alternativas», apuntó el alcalde, quien se encuentra en una gira por Estados Unidos para abordar, entre otros temas, la reconstrucción de Chacao tras los terremotos.

En abril pasado el Grupo del Banco Mundial anunció la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que puso fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Al menos 6.438 personas han muerto en el contexto de los terremotos del pasado 24 de junio, según cifras oficiales.