“Venezuela siempre en mi corazón”: Juanes invitó a donar para las víctimas de los terremotos en el país

El cantante colombiano Juan Estevan Aristizabal, conocido como “Juanes”, se pronunció acerca de la tragedia ocurrida en Venezuela a raíz de los terremotos del 24 de junio.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Tengo una camisa negra”, invitó a quienes quieran hacerlo a donar a través de una fundación.

“Venezuela siempre en mi corazón. Han sido días muy duros para todos, y ver lo que está pasando parte el alma en mil pedazos”, publicó el artista.

Aseguró que “la esperanza nunca se apaga” y afirmó que él ya puso su “granito de arena, y a quien quiera y pueda sumarse. Cada aporte cuenta, no importa el monto”.

En el post. Juanes dejó el link hacia la cuenta de We Love Foundation.

VENEZUELA NECESITA NUESTRA AYUDA AHORA

“Tras el devastador terremoto en Venezuela, We Love Foundation Inc., operando bajo el nombre I Love Venezuela Foundation, está lanzando una campaña de ayuda de emergencia para apoyar a las familias y comunidades afectadas”, dice la publicación.

Destaca que, “durante más de 13 años, nuestra fundación ha trabajado mediante colaboraciones de confianza con socios globales, incluyendo Global Empowerment Mission (GEM), así como con organizaciones sin ánimo de lucro venezolanas, voluntarios y equipos que trabajan sobre el terreno”.

Afirma que “todas las donaciones recaudadas a través de esta campaña se depositarán en la cuenta bancaria de la organización We Love Foundation Inc. y se utilizarán exclusivamente para apoyar los esfuerzos de ayuda tras el terremoto en Venezuela”.

También señala que “los fondos y la ayuda humanitaria se destinarán a través de socios sin ánimo de lucro de confianza y organizaciones locales que atienden las zonas afectadas”.

Mediante los donativos se pretende proporcionar la asistencia urgente, incluyendo: comida y agua potable, asistencia médica y suministros esenciales, kits de higiene, refugio temporal y materiales de emergencia. Asimismo, se requiere transporte y apoyo logístico, además de asistencia directa a familias vulnerables.

La ayuda se priorizará según la gravedad del impacto, las necesidades urgentes identificadas por los socios sobre el terreno y la capacidad para entregar la asistencia de forma rápida, segura y responsable.