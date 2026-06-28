VIDEO: El emotivo mensaje que envió Bad Bunny a Venezuela tras los devastadores terremotos

El artista boricua, Bad Bunny, envió un conmovedor mensaje de solidaridad a Venezuela en medio de la tragedia que vive el país tras los devastadores terremotos del pasado miércoles, asegurando con confianza que la nación se sobrepondrá a esta catástrofe, por lo que también envió un fuerte abrazo a los venezolanos.

Las emotivas palabras tuvieron lugar durante una actuación en Londres el sábado 27 de junio. Benito destacó el hecho de que en cada país donde se presenta, siempre ve una bandera de Venezuela.

«No importa en cualquier parte del mundo que yo vaya, son muchas las banderas que veo, pero siempre hay una que veo a menudo y es la de Venezuela. Y hoy más que nunca, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo, estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Ustedes son un país muy valiente, fuerte, y sé que podrán sobrepasar esto», dijo Bad Bunny.

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Ante es de eso, el intérprete de ‘Yonaguni’ ofreció un mensaje de reflexión sobre el amor por la tierra donde nace una persona, sin importar si ha decidido migrar.

«Cuando una persona sale de su país a otro, automáticamente uno se convierte en un turista. Cuando uno va explorando, si decides quedarte en ese país, vas a ser turista solo a medida, ¿verdad? Pero no importa el tiempo suficiente que pasen en ese lugar, no importa si lo convierten en tu hogar, tu casa siempre será tu tierra, tu casa siempre será tu patria. Tu casa siempre será ese lugar en el que se quedó gran parte de tu corazón y tu alma», valoró.

Por ello, Bad Bunny destacó que son muchos los latinos alrededor del mundo. «Y a cada lugar que voy en el mundo entero, a cada lugar, ver las banderas me llena de mucho orgullo y también me conmueve porque sé lo que muchas de ellas significan, ser sacrificio», puntualizó.